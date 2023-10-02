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РЖД готовят на 2024 год инвестпрограмму на рекордные 1,3 триллиона рублей - РИА Новости, 02.10.2023
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05:42 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/investitsii-1899822621.html
РЖД готовят на 2024 год инвестпрограмму на рекордные 1,3 триллиона рублей
РЖД готовят на 2024 год инвестпрограмму на рекордные 1,3 триллиона рублей - РИА Новости, 02.10.2023
РЖД готовят на 2024 год инвестпрограмму на рекордные 1,3 триллиона рублей
РЖД готовят инвестпрограмму на 2024 год объемом около 1,3 триллиона рублей и планируют рост погрузки на 1,5-2% по сравнению с предыдущим годом, сообщил в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T05:42
2023-10-02T05:42
олег белозеров
ржд
экономика
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД готовят инвестпрограмму на 2024 год объемом около 1,3 триллиона рублей и планируют рост погрузки на 1,5-2% по сравнению с предыдущим годом, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. "В следующем году погрузка предусмотрена с ростом 1,5-2%. Объем инвестиций сейчас обсуждается, это порядка 1 триллиона 300 миллиардов рублей", - рассказал Белозеров. Погрузка на сети РЖД по итогам 2022 года составила 1,23 миллиарда тонн. Компания, по последним официально озвученным прогнозам, ожидает в 2023 году рост погрузки на 0,8%. Capex РЖД на текущий год изначально составлял свыше 1,07 триллиона рублей. Это был рекордный объем. Инвестпрограммы госмонополии, созданной в 2003 году, в предыдущие годы не превышали эту планку. Однако в сентябре глава РЖД сообщил, что инвестиционная программа на 2023 год составляет уже почти 1 триллион 200 миллиардов рублей. "Общее мнение: если будет возможность, нас нужно максимально поддержать, чтобы мы, в свою очередь, не сдерживали экономику", - добавил Белозеров.
https://ria.ru/20231002/stroitelstvo-1899820528.html
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олег белозеров, ржд, экономика
Олег Белозеров, РЖД, Экономика
РЖД готовят на 2024 год инвестпрограмму на рекордные 1,3 триллиона рублей

РЖД готовят на 2024 год capex около 1,3 триллиона рублей и ждут рост погрузки

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТоварные поезда на узловой станции "Борзя" на Южном ходе Забайкальской железной дороги
Товарные поезда на узловой станции Борзя на Южном ходе Забайкальской железной дороги - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Товарные поезда на узловой станции "Борзя" на Южном ходе Забайкальской железной дороги. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД готовят инвестпрограмму на 2024 год объемом около 1,3 триллиона рублей и планируют рост погрузки на 1,5-2% по сравнению с предыдущим годом, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.
«
"В следующем году погрузка предусмотрена с ростом 1,5-2%. Объем инвестиций сейчас обсуждается, это порядка 1 триллиона 300 миллиардов рублей", - рассказал Белозеров.
Погрузка на сети РЖД по итогам 2022 года составила 1,23 миллиарда тонн. Компания, по последним официально озвученным прогнозам, ожидает в 2023 году рост погрузки на 0,8%.
Capex РЖД на текущий год изначально составлял свыше 1,07 триллиона рублей. Это был рекордный объем. Инвестпрограммы госмонополии, созданной в 2003 году, в предыдущие годы не превышали эту планку. Однако в сентябре глава РЖД сообщил, что инвестиционная программа на 2023 год составляет уже почти 1 триллион 200 миллиардов рублей.
"Общее мнение: если будет возможность, нас нужно максимально поддержать, чтобы мы, в свою очередь, не сдерживали экономику", - добавил Белозеров.
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