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Инвестиции РЖД за 20 лет превысили девять триллионов рублей - РИА Новости, 02.10.2023
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00:30 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/investitsii-1899812574.html
Инвестиции РЖД за 20 лет превысили девять триллионов рублей
Инвестиции РЖД за 20 лет превысили девять триллионов рублей - РИА Новости, 02.10.2023
Инвестиции РЖД за 20 лет превысили девять триллионов рублей
РЖД за 20 лет работы компании инвестировали 9,3 триллиона рублей, приобрели почти 21 тысячу новых пассажирских вагонов и порядка 9,5 тысячи локомотивов, сообщил РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T00:30
2023-10-02T00:30
олег белозеров
ржд
экономика
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД за 20 лет работы компании инвестировали 9,3 триллиона рублей, приобрели почти 21 тысячу новых пассажирских вагонов и порядка 9,5 тысячи локомотивов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. РЖД образовано 1 октября 2003 года. Компания в текущем году отмечает 20 лет. "За все время существования компании инвестиции составили 9,3 триллиона рублей, в том числе в 2023 году почти 1 триллион 200 миллиардов. Мы последние годы идем с очень серьезным приростом. Купили за 20 лет почти 21 тысячу новых пассажирских вагонов. Приобрели порядка 9,5 тысячи локомотивов. Цифры грандиозные", - сообщил глава РЖД.
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олег белозеров, ржд, экономика
Олег Белозеров, РЖД, Экономика
Инвестиции РЖД за 20 лет превысили девять триллионов рублей

Белозеров: инвестиции РЖД за 20 лет работы превысили девять триллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД за 20 лет работы компании инвестировали 9,3 триллиона рублей, приобрели почти 21 тысячу новых пассажирских вагонов и порядка 9,5 тысячи локомотивов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.
РЖД образовано 1 октября 2003 года. Компания в текущем году отмечает 20 лет.
Железнодорожные вагоны - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год
12 сентября, 03:19
"За все время существования компании инвестиции составили 9,3 триллиона рублей, в том числе в 2023 году почти 1 триллион 200 миллиардов. Мы последние годы идем с очень серьезным приростом. Купили за 20 лет почти 21 тысячу новых пассажирских вагонов. Приобрели порядка 9,5 тысячи локомотивов. Цифры грандиозные", - сообщил глава РЖД.
 
Олег БелозеровРЖДЭкономика
 
 
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