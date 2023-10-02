https://ria.ru/20231002/infrastruktura-1899837677.html

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 02.10.2023

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в понедельник назначенный украинскими... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T09:35

2023-10-02T09:35

2023-10-02T09:35

специальная военная операция на украине

запорожская область

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в понедельник назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Юрий Малашко в телеграм-канале. "Поступило 19 сообщений о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал Малашко.Ранее в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщала, что ночью на Украине были повреждены объекты критической инфраструктуры, в подконтрольной Киеву части Херсонской области также повреждены "заводы сельскохозяйственного предприятия". Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе после взрывов повреждены здания агропромышленного предприятия.

https://ria.ru/20231002/vzryvy-1899834587.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область