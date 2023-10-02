https://ria.ru/20231002/infrastruktura-1899837677.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 02.10.2023
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в понедельник назначенный украинскими... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:35
2023-10-02T09:35
2023-10-02T09:35
специальная военная операция на украине
запорожская область
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в понедельник назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Юрий Малашко в телеграм-канале. "Поступило 19 сообщений о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал Малашко.Ранее в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщала, что ночью на Украине были повреждены объекты критической инфраструктуры, в подконтрольной Киеву части Херсонской области также повреждены "заводы сельскохозяйственного предприятия". Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе после взрывов повреждены здания агропромышленного предприятия.
https://ria.ru/20231002/vzryvy-1899834587.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Запорожья заявили о повреждении инфраструктуры