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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/infrastruktura-1899837677.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 02.10.2023
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в понедельник назначенный украинскими... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:35
2023-10-02T09:35
специальная военная операция на украине
запорожская область
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в понедельник назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Юрий Малашко в телеграм-канале. "Поступило 19 сообщений о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал Малашко.Ранее в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщала, что ночью на Украине были повреждены объекты критической инфраструктуры, в подконтрольной Киеву части Херсонской области также повреждены "заводы сельскохозяйственного предприятия". Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе после взрывов повреждены здания агропромышленного предприятия.
https://ria.ru/20231002/vzryvy-1899834587.html
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запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Запорожья заявили о повреждении инфраструктуры

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в понедельник назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Юрий Малашко в телеграм-канале.
"Поступило 19 сообщений о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал Малашко.
Ранее в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщала, что ночью на Украине были повреждены объекты критической инфраструктуры, в подконтрольной Киеву части Херсонской области также повреждены "заводы сельскохозяйственного предприятия". Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе после взрывов повреждены здания агропромышленного предприятия.
Улица в районе Салтовка в Харькове - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Харькове прогремели взрывы
Вчера, 09:16
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская область
 
 
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