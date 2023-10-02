https://ria.ru/20231002/gorlovka-1899825216.html

Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО - РИА Новости, 02.10.2023

Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T07:05

2023-10-02T07:05

2023-10-02T07:06

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.40 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего неизвестно. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231002/gorlovka-1899824729.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк