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Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:05 02.10.2023 (обновлено: 07:06 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/gorlovka-1899825216.html
Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО - РИА Новости, 02.10.2023
Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T07:05
2023-10-02T07:06
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.40 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего неизвестно. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231002/gorlovka-1899824729.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО

СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке в ДНР 15 ракет из РСЗО

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия попадания снаряда ВСУ во двор многоэтажного дома в Горловке
Последствия попадания снаряда ВСУ во двор многоэтажного дома в Горловке - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия попадания снаряда ВСУ во двор многоэтажного дома в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.40 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего неизвестно.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами
Вчера, 06:50
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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