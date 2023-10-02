https://ria.ru/20231002/gladkov-1899925191.html
Гладков рассказал об открытии шести центров "Воин" в Белгородской области
Гладков рассказал об открытии шести центров "Воин" в Белгородской области - РИА Новости, 02.10.2023
Гладков рассказал об открытии шести центров "Воин" в Белгородской области
Шесть центров военно-патриотического воспитания "Воин", где школьники смогут осваивать азы начальной военной подготовки, открываются в понедельник в шести... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:08
2023-10-02T13:08
2023-10-02T13:08
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Шесть центров военно-патриотического воспитания "Воин", где школьники смогут осваивать азы начальной военной подготовки, открываются в понедельник в шести муниципальных образованиях Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "С понедельника, как и обещали, еще в шести муниципальных образованиях (в Борисовском, Вейделевском, Корочанском, Красногвардейском, Ракитянском районах и Яковлевском городском округе) заработают центры военно-патриотического воспитания "Воин", - написал Гладков. Он напомнил, что еще в шести муниципалитетах региона этот проект уже успешно реализуется. Центры дают возможность школьникам заняться начальной военной подготовкой, при этом не предполагается, что все ребята пойдут учиться в военное училище. "Мы как прифронтовой регион понимаем, что каждый настоящий мужчина должен понимать, что такое тактическая медицина, должен быть обучен основам обращения с оружием. Должен понимать, как оказать помощь близкому в случае, если есть необходимость", - пояснил глава региона. Он выразил надежду на то, что эти знания не потребуется применять на практике, однако сегодня, по мнению Гладкова, важно уделять развитию этих навыков большое внимание при воспитании детей.
https://ria.ru/20230926/gladkov-1898736745.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал об открытии шести центров "Воин" в Белгородской области
Гладков рассказал об открытии шести центров "Воин" в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Шесть центров военно-патриотического воспитания "Воин", где школьники смогут осваивать азы начальной военной подготовки, открываются в понедельник в шести муниципальных образованиях Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"С понедельника, как и обещали, еще в шести муниципальных образованиях (в Борисовском, Вейделевском, Корочанском, Красногвардейском, Ракитянском районах и Яковлевском городском округе) заработают центры военно-патриотического воспитания "Воин", - написал Гладков.
Он напомнил, что еще в шести муниципалитетах региона этот проект уже успешно реализуется. Центры дают возможность школьникам заняться начальной военной подготовкой, при этом не предполагается, что все ребята пойдут учиться в военное училище.
"Мы как прифронтовой регион понимаем, что каждый настоящий мужчина должен понимать, что такое тактическая медицина, должен быть обучен основам обращения с оружием. Должен понимать, как оказать помощь близкому в случае, если есть необходимость", - пояснил глава региона.
Он выразил надежду на то, что эти знания не потребуется применять на практике, однако сегодня, по мнению Гладкова, важно уделять развитию этих навыков большое внимание при воспитании детей.
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