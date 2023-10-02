Военный экспорт Германии на Украину за год вырос в четыре раза
Военный экспорт Германии на Украину за год вырос вчетверо, до 3,3 миллиарда евро
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. С начала года было выдано лицензий на экспорт германской военной продукции на Украину общей стоимостью в 3,3 миллиарда евро, что вчетверо превышает прошлогодние показатели и делает Киев основным клиентом оборонной индустрии ФРГ, сообщает на своем сайте министерство экономики Германии.
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"За первые три квартала года было выдано разрешений (на экспорт оружия Киеву - ред.) на сумму 3,3 млрд евро. В аналогичный период 2022 года, эта сумма составляла 775 млн евро", - говорится в сообщении.
Общая сумма одобренных поставок в различные страны составила 8,76 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.