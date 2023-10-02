https://ria.ru/20231002/germaniya-1899983349.html

Военный экспорт Германии на Украину за год вырос в четыре раза

Военный экспорт Германии на Украину за год вырос в четыре раза - РИА Новости, 02.10.2023

Военный экспорт Германии на Украину за год вырос в четыре раза

С начала года было выдано лицензий на экспорт германской военной продукции на Украину общей стоимостью в 3,3 миллиарда евро, что вчетверо превышает прошлогодние РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:36

2023-10-02T15:36

2023-10-02T15:36

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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. С начала года было выдано лицензий на экспорт германской военной продукции на Украину общей стоимостью в 3,3 миллиарда евро, что вчетверо превышает прошлогодние показатели и делает Киев основным клиентом оборонной индустрии ФРГ, сообщает на своем сайте министерство экономики Германии. "За первые три квартала года было выдано разрешений (на экспорт оружия Киеву - ред.) на сумму 3,3 млрд евро. В аналогичный период 2022 года, эта сумма составляла 775 млн евро", - говорится в сообщении.Отмечается, что тем самым Украина заняла первое место в десятке покупателей германской военной продукции, обогнав Венгрию (1,03 млрд. евро) и США (466 млн евро). Общая сумма одобренных поставок в различные страны составила 8,76 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231002/tsel-1899951463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, нато