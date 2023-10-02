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"Фронт рушится": в Германии опечалились из-за успехов Путина
"Фронт рушится": в Германии опечалились из-за успехов Путина - РИА Новости, 02.10.2023
"Фронт рушится": в Германии опечалились из-за успехов Путина
Западу необходимо сделать неутешительные выводы из-за провала в политике изоляции президента России Владимира Путина, такое мнение выразил журналист Габор... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T05:08
2023-10-02T05:08
2023-10-02T05:08
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Западу необходимо сделать неутешительные выводы из-за провала в политике изоляции президента России Владимира Путина, такое мнение выразил журналист Габор Стейнгарт в статье для немецкого журнала Focus."Дела идут хорошо – но не у Запада, а у Владимира Путина. Российская экономика продемонстрировала высокую степень устойчивости под давлением западных санкций, переход от мирной экономики к военной сработал, а фронт поддержки Украины со стороны Запада рушится", — говорится в публикации.По словам Стейнгарта, вопреки всем прогнозам Россия ожидает экономического роста на уровне 1,5 процента. Экономические успехи страны и прочное положение президента России должны, по мнению журналиста, заставить Запад сделать "неутешительные выводы" об эффективности своей политики.Журналист отметил, что Запад не смог ослабить положение Владимира Путина, изолировать его на международной арене и победить его в военном отношении. Все это, на его взгляд, приближает дипломатическое разрешение украинского конфликта.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как подчеркивал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899819748.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Украина, Владимир Путин
"Фронт рушится": в Германии опечалились из-за успехов Путина
Focus: Запад не смог ослабить и изолировать Россию, чей ВВП пошел в рост