https://ria.ru/20231002/gegemoniya-1899827594.html

Развивающиеся страны устали от гегемонии Запада, заявили в МИД Сирии

Развивающиеся страны устали от гегемонии Запада, заявили в МИД Сирии - РИА Новости, 02.10.2023

Развивающиеся страны устали от гегемонии Запада, заявили в МИД Сирии

Большая часть развивающихся стран демонстрируют усталость от гегемонии Запада, это стало понятно из выступлений их делегаций в ходе последней Генеральной... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T08:08

2023-10-02T08:08

2023-10-02T08:08

в мире

сирия

нью-йорк (город)

сша

всемирный банк

оон

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ООН, 2 окт - РИА Новости. Большая часть развивающихся стран демонстрируют усталость от гегемонии Запада, это стало понятно из выступлений их делегаций в ходе последней Генеральной Ассамблеи ООН, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах. "Генеральная Ассамблея в этом году была очень важной, так как из выступлений лидеров мы видим, что большинство развивающихся стран, знаете ли, устали от западной гегемонии", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН. Как отметил сирийский дипломат, страны развивающегося блока сегодня ищут "многополярного лидерства", а навязываемое США и их союзниками разделение мира "больше не принимается". "Даже со стороны европейцев (его принимают). События в Африке стали ярким подтверждением этому", - указал собеседник агентства. Он также рассказал о том, что развивающиеся страны на мероприятиях ГА ООН активно заявляли о необходимости реформирования крупнейших международных институтов, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

https://ria.ru/20231002/mnogopolyarnost-1899824896.html

сирия

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, нью-йорк (город), сша, всемирный банк, оон