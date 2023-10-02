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Развивающиеся страны устали от гегемонии Запада, заявили в МИД Сирии - РИА Новости, 02.10.2023
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08:08 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/gegemoniya-1899827594.html
Развивающиеся страны устали от гегемонии Запада, заявили в МИД Сирии
Развивающиеся страны устали от гегемонии Запада, заявили в МИД Сирии - РИА Новости, 02.10.2023
Развивающиеся страны устали от гегемонии Запада, заявили в МИД Сирии
Большая часть развивающихся стран демонстрируют усталость от гегемонии Запада, это стало понятно из выступлений их делегаций в ходе последней Генеральной... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:08
2023-10-02T08:08
в мире
сирия
нью-йорк (город)
сша
всемирный банк
оон
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ООН, 2 окт - РИА Новости. Большая часть развивающихся стран демонстрируют усталость от гегемонии Запада, это стало понятно из выступлений их делегаций в ходе последней Генеральной Ассамблеи ООН, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах. "Генеральная Ассамблея в этом году была очень важной, так как из выступлений лидеров мы видим, что большинство развивающихся стран, знаете ли, устали от западной гегемонии", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН. Как отметил сирийский дипломат, страны развивающегося блока сегодня ищут "многополярного лидерства", а навязываемое США и их союзниками разделение мира "больше не принимается". "Даже со стороны европейцев (его принимают). События в Африке стали ярким подтверждением этому", - указал собеседник агентства. Он также рассказал о том, что развивающиеся страны на мероприятиях ГА ООН активно заявляли о необходимости реформирования крупнейших международных институтов, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд.
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в мире, сирия, нью-йорк (город), сша, всемирный банк, оон
В мире, Сирия, Нью-Йорк (город), США, Всемирный банк, ООН
Развивающиеся страны устали от гегемонии Запада, заявили в МИД Сирии

Замглавы МИД Сирии: большинство развивающихся стран устали от гегемонии Запада

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ООН, 2 окт - РИА Новости. Большая часть развивающихся стран демонстрируют усталость от гегемонии Запада, это стало понятно из выступлений их делегаций в ходе последней Генеральной Ассамблеи ООН, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах.
«
"Генеральная Ассамблея в этом году была очень важной, так как из выступлений лидеров мы видим, что большинство развивающихся стран, знаете ли, устали от западной гегемонии", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН.
Как отметил сирийский дипломат, страны развивающегося блока сегодня ищут "многополярного лидерства", а навязываемое США и их союзниками разделение мира "больше не принимается".
"Даже со стороны европейцев (его принимают). События в Африке стали ярким подтверждением этому", - указал собеседник агентства. Он также рассказал о том, что развивающиеся страны на мероприятиях ГА ООН активно заявляли о необходимости реформирования крупнейших международных институтов, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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В миреСирияНью-Йорк (город)СШАВсемирный банкООН
 
 
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