https://ria.ru/20231002/gaz-1900050423.html

В Молдавии приостановили лицензию поставщика газа Rotalin Gaz Trading

В Молдавии приостановили лицензию поставщика газа Rotalin Gaz Trading - РИА Новости, 02.10.2023

В Молдавии приостановили лицензию поставщика газа Rotalin Gaz Trading

Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) приостановило на три месяца действие лицензии поставщика газа Rotalin Gaz Trading, обязав... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T19:44

2023-10-02T19:44

2023-10-02T19:44

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КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) приостановило на три месяца действие лицензии поставщика газа Rotalin Gaz Trading, обязав обеспечить поставку услуг его потребителям компанию "Молдовагаз", сообщили в понедельник в пресс-службе НАРЭ. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов. "Лицензия на поставку газа, выданная Rotalin Gaz Trading, была приостановлена сроком на три месяца. В то же время временное обязательство по снабжению конечных потребителей природным газом было возложено на поставщика последней инстанции "Молдовагаз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАРЭ. Уточняется, что "Молдовагаз" возьмет на себя обязательства поставки газа потребителям с 3 октября. По данным агентства, решение было принято после того, как Rotalin Gaz Trading отказалась выполнить выданное ей на предыдущей неделе предписание, в соответствии с которым компания не должна допускать перерыва в выполнении законных задач по обеспечению поставок природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам. "Согласно официальной информации, полученной от оператора транспортной системы "Вестмолдтрансгаз", по состоянию на 01.10.2023 Rotalin Gas Trading не предоставил никакого отчета о фактическом потоке, который он желает закачать или эффективно вывести из системы, что является подтверждением прекращения деятельности по поставке природного газа", - пояснили в сообщении. Там же уточняется, что в отношении проштрафившейся компании будет начата процедура применения финансовых санкций. Ранее Rotalin Gaz Trading объявила о неспособности поставлять газ по новым регулируемым ценам. В компании объяснили, что НАРЭ 5 сентября установило для компании тарифы, которые не отражают затраты, несправедливы и ставят ее в неустойчивое положение. Rotalin Gaz Trading обслуживает около 21 тысячи потребителей по республике. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии постановило, что румынская компания "Вестмолдтрансгаз" приступит к управлению молдавской газотранспортной системой с 19 сентября. Минэнергетики Молдавии отметило, что передача ГТС обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейшим акционером является "Газпром", который контролирует 50% акций.

https://ria.ru/20231002/gaz-1899930820.html

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экономика, молдавия, молдовагаз, газпром, евросоюз, в мире