https://ria.ru/20231002/floristika-1900000659.html

Около 40 самозанятых Подмосковья обучились искусству флористики

Около 40 самозанятых Подмосковья обучились искусству флористики - РИА Новости, 02.10.2023

Около 40 самозанятых Подмосковья обучились искусству флористики

В Павловском Посаде завершилась серия мастер-классов по современной флористике, участие в которых приняли порядка 40 самозанятых Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:30

2023-10-02T16:30

2023-10-02T16:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей белоусов

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Павловском Посаде завершилась серия мастер-классов по современной флористике, участие в которых приняли порядка 40 самозанятых Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Обучаться мастерству создания оригинальных букетов пришли начинающие флористы и представители других сфер деятельности: декораторы, дизайнеры, представители event-индустрии. Композиции из живых цветов сегодня обязательный атрибут любого значимого события, а также необходимый элемент интерьера, поэтому интерес к курсу понятен, говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, спецкурс "Флористика" реализован в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированный президентом России под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Преподавателем спецкурса стала основательница студии авторской флористики Exclusive Flowers (Эксклюзив Флауверс), лауреат премии "Лучший флорист № 1" в 2020 году Елена Сиволаб. Участников мастер-классов познакомили с базовой флористической техникой, элементами и принципами дизайна, правилами создания интерьерной композиции. Эксперт рассказала об особенностях работы с цветами, их сочетании, сохранности букетов, а также поделилась полезными ресурсами, добавили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20230929/ulitki-1899380337.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей белоусов