Рейтинг@Mail.ru
Около 40 самозанятых Подмосковья обучились искусству флористики - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:30 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/floristika-1900000659.html
Около 40 самозанятых Подмосковья обучились искусству флористики
Около 40 самозанятых Подмосковья обучились искусству флористики - РИА Новости, 02.10.2023
Около 40 самозанятых Подмосковья обучились искусству флористики
В Павловском Посаде завершилась серия мастер-классов по современной флористике, участие в которых приняли порядка 40 самозанятых Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:30
2023-10-02T16:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей белоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899997620_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_be527701280effd60afc059a883a4c39.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Павловском Посаде завершилась серия мастер-классов по современной флористике, участие в которых приняли порядка 40 самозанятых Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Обучаться мастерству создания оригинальных букетов пришли начинающие флористы и представители других сфер деятельности: декораторы, дизайнеры, представители event-индустрии. Композиции из живых цветов сегодня обязательный атрибут любого значимого события, а также необходимый элемент интерьера, поэтому интерес к курсу понятен, говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, спецкурс "Флористика" реализован в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированный президентом России под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Преподавателем спецкурса стала основательница студии авторской флористики Exclusive Flowers (Эксклюзив Флауверс), лауреат премии "Лучший флорист № 1" в 2020 году Елена Сиволаб. Участников мастер-классов познакомили с базовой флористической техникой, элементами и принципами дизайна, правилами создания интерьерной композиции. Эксперт рассказала об особенностях работы с цветами, их сочетании, сохранности букетов, а также поделилась полезными ресурсами, добавили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20230929/ulitki-1899380337.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899997620_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2b0736115c53c8ca9905cff8c148041b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей белоусов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Белоусов

Около 40 самозанятых Подмосковья обучились искусству флористики

© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиОколо 40 самозанятых Подмосковья обучились искусству флористики
Около 40 самозанятых Подмосковья обучились искусству флористики - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Около 40 самозанятых Подмосковья обучились искусству флористики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Павловском Посаде завершилась серия мастер-классов по современной флористике, участие в которых приняли порядка 40 самозанятых Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Обучаться мастерству создания оригинальных букетов пришли начинающие флористы и представители других сфер деятельности: декораторы, дизайнеры, представители event-индустрии. Композиции из живых цветов сегодня обязательный атрибут любого значимого события, а также необходимый элемент интерьера, поэтому интерес к курсу понятен, говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, спецкурс "Флористика" реализован в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированный президентом России под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Преподавателем спецкурса стала основательница студии авторской флористики Exclusive Flowers (Эксклюзив Флауверс), лауреат премии "Лучший флорист № 1" в 2020 году Елена Сиволаб. Участников мастер-классов познакомили с базовой флористической техникой, элементами и принципами дизайна, правилами создания интерьерной композиции. Эксперт рассказала об особенностях работы с цветами, их сочетании, сохранности букетов, а также поделилась полезными ресурсами, добавили в пресс-службе.
Улитка на мхе - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Улиточная ферма в Подмосковье нарастит производство на экспорт
29 сентября, 11:44
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала