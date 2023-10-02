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Только российский. Финны лишились неожиданного товара из-за санкций - РИА Новости, 02.10.2023
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01:12 02.10.2023 (обновлено: 17:19 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1899814321.html
Только российский. Финны лишились неожиданного товара из-за санкций
Только российский. Финны лишились неожиданного товара из-за санкций - РИА Новости, 02.10.2023
Только российский. Финны лишились неожиданного товара из-за санкций
Доступность прочного огнеупорного кирпича стала проблемой для строительства каменных конструкций в Финляндии, поэтому местный завод разработал отечественный... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T01:12
2023-10-02T17:19
в мире
финляндия
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Доступность прочного огнеупорного кирпича стала проблемой для строительства каменных конструкций в Финляндии, поэтому местный завод разработал отечественный аналог российского кирпича, пишет Yle."Крепкий и дешевый. Именно так финские каменщики описывают российский огнеупорный кирпич, который широко использовался в Финляндии для кладки внутренней части каминов до начала конфликта на Украине", - говорится в статье.После введения санкций импорт этого товара в страну прекратился, а местные производители столкнулись с проблемами. Так, каменщик из города Пиексямяки Саму Тойванен пытался найти аналог в Южной и Центральной Европе, однако не был удовлетворен качеством."Российский огнеупорный кирпич был плотным и крепким. А в новых импортных кирпичах много микротрещин. Я не очень-то уверен в их качестве", — посетовал Тойванен. Он успел закупить два грузовика российского кирпича, однако скоро придется искать альтернативу.Как отмечает Yle, в то время как импорт российского огнеупорного кирпича снизился, спрос на отопительные камины в Финляндии и Центральной Европе резко возрос. При этом ситуация стала "довольно болезненной" в том числе и для завода Seppälän Tiili, где изготавливаются камины. В результате предприятие было вынуждено разработать собственный аналог.Ранее глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. Она добавила, что "Россия и россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить, и нам очень важно это показать". Глава российского МИД Сергей Лавров назвал это высказывание хамским, отметив, что Хельсинки выдвигаются в передовики антироссийской кампании Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230916/finlyandiya-1896646609.html
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в мире, финляндия, россия, украина, сергей лавров
В мире, Финляндия, Россия, Украина, Сергей Лавров
Только российский. Финны лишились неожиданного товара из-за санкций

Yle: Финляндия из-за санкций лишилась кирпича из России и создала свой аналог

© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZOТампере, Финляндия
Тампере, Финляндия - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZO
Тампере, Финляндия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Доступность прочного огнеупорного кирпича стала проблемой для строительства каменных конструкций в Финляндии, поэтому местный завод разработал отечественный аналог российского кирпича, пишет Yle.
"Крепкий и дешевый. Именно так финские каменщики описывают российский огнеупорный кирпич, который широко использовался в Финляндии для кладки внутренней части каминов до начала конфликта на Украине", - говорится в статье.
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После введения санкций импорт этого товара в страну прекратился, а местные производители столкнулись с проблемами. Так, каменщик из города Пиексямяки Саму Тойванен пытался найти аналог в Южной и Центральной Европе, однако не был удовлетворен качеством.
"Российский огнеупорный кирпич был плотным и крепким. А в новых импортных кирпичах много микротрещин. Я не очень-то уверен в их качестве", — посетовал Тойванен. Он успел закупить два грузовика российского кирпича, однако скоро придется искать альтернативу.
Как отмечает Yle, в то время как импорт российского огнеупорного кирпича снизился, спрос на отопительные камины в Финляндии и Центральной Европе резко возрос. При этом ситуация стала "довольно болезненной" в том числе и для завода Seppälän Tiili, где изготавливаются камины. В результате предприятие было вынуждено разработать собственный аналог.
Ранее глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. Она добавила, что "Россия и россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить, и нам очень важно это показать". Глава российского МИД Сергей Лавров назвал это высказывание хамским, отметив, что Хельсинки выдвигаются в передовики антироссийской кампании Запада.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреФинляндияРоссияУкраинаСергей Лавров
 
 
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