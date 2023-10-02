https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1899814321.html

Только российский. Финны лишились неожиданного товара из-за санкций

Только российский. Финны лишились неожиданного товара из-за санкций - РИА Новости, 02.10.2023

Только российский. Финны лишились неожиданного товара из-за санкций

Доступность прочного огнеупорного кирпича стала проблемой для строительства каменных конструкций в Финляндии, поэтому местный завод разработал отечественный... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T01:12

2023-10-02T01:12

2023-10-02T17:19

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Доступность прочного огнеупорного кирпича стала проблемой для строительства каменных конструкций в Финляндии, поэтому местный завод разработал отечественный аналог российского кирпича, пишет Yle."Крепкий и дешевый. Именно так финские каменщики описывают российский огнеупорный кирпич, который широко использовался в Финляндии для кладки внутренней части каминов до начала конфликта на Украине", - говорится в статье.После введения санкций импорт этого товара в страну прекратился, а местные производители столкнулись с проблемами. Так, каменщик из города Пиексямяки Саму Тойванен пытался найти аналог в Южной и Центральной Европе, однако не был удовлетворен качеством."Российский огнеупорный кирпич был плотным и крепким. А в новых импортных кирпичах много микротрещин. Я не очень-то уверен в их качестве", — посетовал Тойванен. Он успел закупить два грузовика российского кирпича, однако скоро придется искать альтернативу.Как отмечает Yle, в то время как импорт российского огнеупорного кирпича снизился, спрос на отопительные камины в Финляндии и Центральной Европе резко возрос. При этом ситуация стала "довольно болезненной" в том числе и для завода Seppälän Tiili, где изготавливаются камины. В результате предприятие было вынуждено разработать собственный аналог.Ранее глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. Она добавила, что "Россия и россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить, и нам очень важно это показать". Глава российского МИД Сергей Лавров назвал это высказывание хамским, отметив, что Хельсинки выдвигаются в передовики антироссийской кампании Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230916/finlyandiya-1896646609.html

https://ria.ru/20230917/ugar-1896837405.html

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в мире, финляндия, россия, украина, сергей лавров