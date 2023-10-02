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Ветеринары рассказали, чем чревато желание погладить дикого ежа
Ветеринары рассказали, чем чревато желание погладить дикого ежа - РИА Новости, 02.10.2023
Ветеринары рассказали, чем чревато желание погладить дикого ежа
Дикие ежи могут быть переносчиками опасных инфекционных или грибковых заболеваний, таких как трихофития, сальмонеллез, туляремия и другие, поэтому стоит... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:03
2023-10-02T17:03
2023-10-02T17:28
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дикие ежи могут быть переносчиками опасных инфекционных или грибковых заболеваний, таких как трихофития, сальмонеллез, туляремия и другие, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем гладить их, это же касается вполне безобидных с виду белок, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. "Специалисты Госветслужбы Подмосковья напоминают, что даже "безобидные" дикие животные могут представлять опасность. Например, ежи и белки могут переносить тяжелые заболевания, поэтому их не рекомендуется кормить с рук. В иголках ежей могут обитать клещи, которые являются переносчиками энцефалита, боррелиоза и эрлихиоза. Уколовшись иголкой ежа, можно заразиться грибковой инфекцией, трихофитией и сальмонеллезом", - отметили в ведомстве. Также в Минсельхозпроде предупредили, что через укус животных человеку передаются такие инфекционные заболевания как лептоспироз и туляремия. Так, при лептоспирозе поражаются капилляры, печень, почки и мышцы, а при туляремии (заячьей болезни) поражаются кожа, слизистые оболочки, легкие, кишечник, глаза и лимфатические узлы. Специалисты советуют при укусе белки или ежа как можно скорее промыть рану с мылом и обратиться в ближайшее медучреждение или травмпункт.
https://ria.ru/20230907/tulyaremiya-1894682320.html
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
Ветеринары рассказали, чем чревато желание погладить дикого ежа
Ветеринары: желание погладить дикого ежа может повлечь энцефалит и сальмонеллез