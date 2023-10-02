Рейтинг@Mail.ru
Ветеринары рассказали, чем чревато желание погладить дикого ежа - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 02.10.2023 (обновлено: 17:28 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/ezh-1900009653.html
Ветеринары рассказали, чем чревато желание погладить дикого ежа
Ветеринары рассказали, чем чревато желание погладить дикого ежа - РИА Новости, 02.10.2023
Ветеринары рассказали, чем чревато желание погладить дикого ежа
Дикие ежи могут быть переносчиками опасных инфекционных или грибковых заболеваний, таких как трихофития, сальмонеллез, туляремия и другие, поэтому стоит... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:03
2023-10-02T17:28
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151790/52/1517905245_0:275:2000:1400_1920x0_80_0_0_0208c79b83512150ef1c047cb3f6216f.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дикие ежи могут быть переносчиками опасных инфекционных или грибковых заболеваний, таких как трихофития, сальмонеллез, туляремия и другие, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем гладить их, это же касается вполне безобидных с виду белок, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. "Специалисты Госветслужбы Подмосковья напоминают, что даже "безобидные" дикие животные могут представлять опасность. Например, ежи и белки могут переносить тяжелые заболевания, поэтому их не рекомендуется кормить с рук. В иголках ежей могут обитать клещи, которые являются переносчиками энцефалита, боррелиоза и эрлихиоза. Уколовшись иголкой ежа, можно заразиться грибковой инфекцией, трихофитией и сальмонеллезом", - отметили в ведомстве. Также в Минсельхозпроде предупредили, что через укус животных человеку передаются такие инфекционные заболевания как лептоспироз и туляремия. Так, при лептоспирозе поражаются капилляры, печень, почки и мышцы, а при туляремии (заячьей болезни) поражаются кожа, слизистые оболочки, легкие, кишечник, глаза и лимфатические узлы. Специалисты советуют при укусе белки или ежа как можно скорее промыть рану с мылом и обратиться в ближайшее медучреждение или травмпункт.
https://ria.ru/20230907/tulyaremiya-1894682320.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151790/52/1517905245_0:0:1868:1400_1920x0_80_0_0_d1952115d64aa0df871b03fb0db91f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
Ветеринары рассказали, чем чревато желание погладить дикого ежа

Ветеринары: желание погладить дикого ежа может повлечь энцефалит и сальмонеллез

© Depositphotos.com / mzphotoЁж
Ёж - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Depositphotos.com / mzphoto
Ёж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дикие ежи могут быть переносчиками опасных инфекционных или грибковых заболеваний, таких как трихофития, сальмонеллез, туляремия и другие, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем гладить их, это же касается вполне безобидных с виду белок, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«
"Специалисты Госветслужбы Подмосковья напоминают, что даже "безобидные" дикие животные могут представлять опасность. Например, ежи и белки могут переносить тяжелые заболевания, поэтому их не рекомендуется кормить с рук. В иголках ежей могут обитать клещи, которые являются переносчиками энцефалита, боррелиоза и эрлихиоза. Уколовшись иголкой ежа, можно заразиться грибковой инфекцией, трихофитией и сальмонеллезом", - отметили в ведомстве.
Также в Минсельхозпроде предупредили, что через укус животных человеку передаются такие инфекционные заболевания как лептоспироз и туляремия. Так, при лептоспирозе поражаются капилляры, печень, почки и мышцы, а при туляремии (заячьей болезни) поражаются кожа, слизистые оболочки, легкие, кишечник, глаза и лимфатические узлы. Специалисты советуют при укусе белки или ежа как можно скорее промыть рану с мылом и обратиться в ближайшее медучреждение или травмпункт.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Житель Сибири заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей
7 сентября, 10:10
 
Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала