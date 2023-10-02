https://ria.ru/20231002/epidrassledovanie-1900043984.html

В Таганроге расследуют случаи кишечной инфекции в школе

В Таганроге расследуют случаи кишечной инфекции в школе - РИА Новости, 02.10.2023

В Таганроге расследуют случаи кишечной инфекции в школе

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области проводит эпидрасследование по случаю регистрации острой кишечной инфекции у учащихся одной из школ Таганрога,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T19:01

2023-10-02T19:01

2023-10-02T19:01

происшествия

таганрог

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ростовская область

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области проводит эпидрасследование по случаю регистрации острой кишечной инфекции у учащихся одной из школ Таганрога, сообщили журналистам в пресс-службе управления. "Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" Ростовской области незамедлительно приступили к расследованию ситуации с острой кишечной инфекцией у учащихся одной из школ Таганрога. Проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения острой кишечной инфекции", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что также произведен отбор проб продуктов питания, воды, смывов с поверхностей, дезинфекционных рабочих растворов на соответствие заданной концентрации. Отмечается, что персонал пищеблока обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций, лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия продолжаются, на текущий момент новых случаев заболевания не зарегистрировано, а ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20230915/shkola-1896456891.html

https://ria.ru/20230913/infektsiya-1895994024.html

таганрог

ростовская область

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происшествия, таганрог, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, здоровье - общество