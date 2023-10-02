https://ria.ru/20231002/elektroenergiya-1899954471.html

"Интер РАО" частично ограничила поставки электроэнергии в Китай

"Интер РАО" частично ограничила поставки электроэнергии в Китай - РИА Новости, 02.10.2023

"Интер РАО" частично ограничила поставки электроэнергии в Китай

Компания "Интер РАО" частично ограничила поставки электроэнергии в Китай, так как еще не завершила переговоры с Пекином о включении экспортной пошлины в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:22

2023-10-02T14:22

2023-10-02T15:43

экономика

монголия

китай

азербайджан

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Компания "Интер РАО" частично ограничила поставки электроэнергии в Китай, так как еще не завершила переговоры с Пекином о включении экспортной пошлины в стоимость энергопоставок, сообщил РИА Новости представитель компании."С Монголией договорились об увеличении цены, поставки в страну продолжаются", — добавил собеседник агентства.В четверг компания сообщила, что предложила своим контрагентам, не входящим в ЕАЭС, с 1 октября повысить стоимость экспортируемой электроэнергии на семь процентов. В "Интер РАО" отмечали, что в противном случае им придется ограничить или вовсе прекратить поставки. Если же в будущем гибкая пошлина на экспорт снизится, компания обязуется пересмотреть цену. Речь шла об экспорте электроэнергии в Китай, Монголию, Азербайджан, Южную Осетию, а в случае с Грузией ситуация будет зависеть от наличия поставок.Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под новые правила, в частности, попал экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье.Гибкая пошлина составляет от четырех до семи процентов в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит четыре процента, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. Самая высокая семипроцентная пошлина будет применяться при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1899019805.html

монголия

китай

азербайджан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, монголия, китай, азербайджан, евразийский экономический союз