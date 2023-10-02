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"Интер РАО" частично ограничила поставки электроэнергии в Китай - РИА Новости, 02.10.2023
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14:22 02.10.2023 (обновлено: 15:43 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/elektroenergiya-1899954471.html
"Интер РАО" частично ограничила поставки электроэнергии в Китай
"Интер РАО" частично ограничила поставки электроэнергии в Китай - РИА Новости, 02.10.2023
"Интер РАО" частично ограничила поставки электроэнергии в Китай
Компания "Интер РАО" частично ограничила поставки электроэнергии в Китай, так как еще не завершила переговоры с Пекином о включении экспортной пошлины в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:22
2023-10-02T15:43
экономика
монголия
китай
азербайджан
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Компания "Интер РАО" частично ограничила поставки электроэнергии в Китай, так как еще не завершила переговоры с Пекином о включении экспортной пошлины в стоимость энергопоставок, сообщил РИА Новости представитель компании."С Монголией договорились об увеличении цены, поставки в страну продолжаются", — добавил собеседник агентства.В четверг компания сообщила, что предложила своим контрагентам, не входящим в ЕАЭС, с 1 октября повысить стоимость экспортируемой электроэнергии на семь процентов. В "Интер РАО" отмечали, что в противном случае им придется ограничить или вовсе прекратить поставки. Если же в будущем гибкая пошлина на экспорт снизится, компания обязуется пересмотреть цену. Речь шла об экспорте электроэнергии в Китай, Монголию, Азербайджан, Южную Осетию, а в случае с Грузией ситуация будет зависеть от наличия поставок.Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под новые правила, в частности, попал экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье.Гибкая пошлина составляет от четырех до семи процентов в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит четыре процента, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. Самая высокая семипроцентная пошлина будет применяться при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.
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экономика, монголия, китай, азербайджан, евразийский экономический союз
Экономика, Монголия, Китай, Азербайджан, Евразийский экономический союз
"Интер РАО" частично ограничила поставки электроэнергии в Китай

"Интер РАО" ограничила поставки электроэнергии в КНР

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Компания "Интер РАО" частично ограничила поставки электроэнергии в Китай, так как еще не завершила переговоры с Пекином о включении экспортной пошлины в стоимость энергопоставок, сообщил РИА Новости представитель компании.
«
"С Монголией договорились об увеличении цены, поставки в страну продолжаются", — добавил собеседник агентства.
В четверг компания сообщила, что предложила своим контрагентам, не входящим в ЕАЭС, с 1 октября повысить стоимость экспортируемой электроэнергии на семь процентов. В "Интер РАО" отмечали, что в противном случае им придется ограничить или вовсе прекратить поставки. Если же в будущем гибкая пошлина на экспорт снизится, компания обязуется пересмотреть цену.
Речь шла об экспорте электроэнергии в Китай, Монголию, Азербайджан, Южную Осетию, а в случае с Грузией ситуация будет зависеть от наличия поставок.
Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под новые правила, в частности, попал экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье.
Гибкая пошлина составляет от четырех до семи процентов в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит четыре процента, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. Самая высокая семипроцентная пошлина будет применяться при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.
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ЭкономикаМонголияКитайАзербайджанЕвразийский экономический союз
 
 
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