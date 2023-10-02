https://ria.ru/20231002/dtp-1899958815.html
На МКАД водитель Hyundai влетел в две машины, затем столкнулся еще с двумя
На МКАД водитель Hyundai влетел в две машины, затем столкнулся еще с двумя - РИА Новости, 02.10.2023
На МКАД водитель Hyundai влетел в две машины, затем столкнулся еще с двумя
Крупное ДТП на МКАД произошло после того, как водитель Hyundai врезался в две машины, остановившиеся в левом ряду из-за мелкой аварии, а затем столкнулся еще с... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:29
2023-10-02T14:29
2023-10-02T14:29
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московский авиационный центр
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крупное ДТП на МКАД произошло после того, как водитель Hyundai врезался в две машины, остановившиеся в левом ряду из-за мелкой аварии, а затем столкнулся еще с двумя авто, среди участников происшествия - такси, которому снесло заднюю часть, сообщает Госавтоинспекция Москвы Ранее об аварии на 90-м километре МКАД с участием пяти машин, в которой пострадали три человека, сообщал столичный главк МВД РФ. В экстренных службах отмечали, что к эвакуации пострадавших был привлечен вертолет Московского авиационного центра. "На внутренней стороне 90 км МКАД водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на два транспортных средства, стоящих в крайней левой полосе по причине мелкой аварии, после чего столкнулся еще с двумя автомобилями", - говорится в Telegram-канале столичного ГИБДД. На опубликованных фото - такси, задняя часть которого всмятку, и Hyundai с поврежденными капотом и бампером. "В настоящее время движение на данном участке затруднено, наши сотрудники осуществляют регулировочно-распорядительные действия", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20231002/dtp-1899840456.html
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происшествия, москва, россия, авто, московский авиационный центр, гибдд мвд рф, hyundai creta
Происшествия, Москва, Россия, Авто, Московский авиационный центр, ГИБДД МВД РФ, Hyundai Creta
На МКАД водитель Hyundai влетел в две машины, затем столкнулся еще с двумя
На МКАД водитель Hyundai влетел в две машины, а затем столкнулся еще с двумя