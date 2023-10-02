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Водитель иномарки сбил мать с двухлетним ребенком на Урале - РИА Новости, 02.10.2023
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11:33 02.10.2023 (обновлено: 14:08 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/dtp-1899879294.html
Водитель иномарки сбил мать с двухлетним ребенком на Урале
Водитель иномарки сбил мать с двухлетним ребенком на Урале - РИА Новости, 02.10.2023
Водитель иномарки сбил мать с двухлетним ребенком на Урале
Водитель Ford Focus в Артемовском сбил 27-летнюю женщину с двухлетним ребенком в коляске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:33
2023-10-02T14:08
происшествия
авто
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Водитель Ford Focus в Артемовском сбил 27-летнюю женщину с двухлетним ребенком в коляске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области в понедельник. По информации ведомства, авария произошла вечером 1 октября. Женщина перевозила ребенка через дорогу по "зебре" на улице Ленина. "Водитель допустил наезд на двух пешеходов - женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы были доставлены в приемный покой Артемовской центральной больницы", - сказали в пресс-службе. В Госавтоинспекции отметили, что провели медосвидетельствование водителя, оно показало, что тот был трезв, другие обстоятельства происшествия уточняются.Позже в ГИБДД добавили, что пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение с переломами, она беременна, угрозы для плода нет. Двухлетнего ребенка отпустили домой, в лечении он не нуждается. Женщина также пояснила инспекторам, что видела приближающуюся машину, но поняв, что водитель не снижает скорость, "поспешила закончить переход".В свою очередь, водитель заявил, что ехал со скоростью не более 40 километров в час, "экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось". Установлено, что в 2023 году он 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, его штрафы не оплачены. На данный момент мужчина задержан, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231002/rebenok-1899877812.html
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происшествия, авто, свердловская область
Происшествия, Авто, Свердловская область
Водитель иномарки сбил мать с двухлетним ребенком на Урале

На Урале водитель иномарки сбил мать с 2-летним ребенком на пешеходном переходе

© Фото : ГИБДД Свердловская область/ВКонтактеМесто аварии, где водитель Ford Focus сбил женщину с ребенком в коляске в Свердловской области. 2 октября 2023
Место аварии, где водитель Ford Focus сбил женщину с ребенком в коляске в Свердловской области. 2 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : ГИБДД Свердловская область/ВКонтакте
Место аварии, где водитель Ford Focus сбил женщину с ребенком в коляске в Свердловской области. 2 октября 2023
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Водитель Ford Focus в Артемовском сбил 27-летнюю женщину с двухлетним ребенком в коляске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области в понедельник.
По информации ведомства, авария произошла вечером 1 октября. Женщина перевозила ребенка через дорогу по "зебре" на улице Ленина.
"Водитель допустил наезд на двух пешеходов - женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы были доставлены в приемный покой Артемовской центральной больницы", - сказали в пресс-службе.
В Госавтоинспекции отметили, что провели медосвидетельствование водителя, оно показало, что тот был трезв, другие обстоятельства происшествия уточняются.
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Позже в ГИБДД добавили, что пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение с переломами, она беременна, угрозы для плода нет. Двухлетнего ребенка отпустили домой, в лечении он не нуждается. Женщина также пояснила инспекторам, что видела приближающуюся машину, но поняв, что водитель не снижает скорость, "поспешила закончить переход".
В свою очередь, водитель заявил, что ехал со скоростью не более 40 километров в час, "экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось". Установлено, что в 2023 году он 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, его штрафы не оплачены. На данный момент мужчина задержан, уточнили в ведомстве.
 
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