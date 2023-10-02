https://ria.ru/20231002/dtp-1899879294.html

Водитель иномарки сбил мать с двухлетним ребенком на Урале

Водитель иномарки сбил мать с двухлетним ребенком на Урале - РИА Новости, 02.10.2023

Водитель иномарки сбил мать с двухлетним ребенком на Урале

Водитель Ford Focus в Артемовском сбил 27-летнюю женщину с двухлетним ребенком в коляске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:33

2023-10-02T11:33

2023-10-02T14:08

происшествия

авто

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Водитель Ford Focus в Артемовском сбил 27-летнюю женщину с двухлетним ребенком в коляске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области в понедельник. По информации ведомства, авария произошла вечером 1 октября. Женщина перевозила ребенка через дорогу по "зебре" на улице Ленина. "Водитель допустил наезд на двух пешеходов - женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы были доставлены в приемный покой Артемовской центральной больницы", - сказали в пресс-службе. В Госавтоинспекции отметили, что провели медосвидетельствование водителя, оно показало, что тот был трезв, другие обстоятельства происшествия уточняются.Позже в ГИБДД добавили, что пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение с переломами, она беременна, угрозы для плода нет. Двухлетнего ребенка отпустили домой, в лечении он не нуждается. Женщина также пояснила инспекторам, что видела приближающуюся машину, но поняв, что водитель не снижает скорость, "поспешила закончить переход".В свою очередь, водитель заявил, что ехал со скоростью не более 40 километров в час, "экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось". Установлено, что в 2023 году он 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, его штрафы не оплачены. На данный момент мужчина задержан, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231002/rebenok-1899877812.html

свердловская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, свердловская область