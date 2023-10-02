https://ria.ru/20231002/dobrovoltsy-1900010274.html

Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации

Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации - РИА Новости, 02.10.2023

Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации

Ряды спецназа "Ахмат" в зоне спецоперации на Украине пополнились новыми бойцами, сообщил в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:04

2023-10-02T17:04

2023-10-02T17:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 2 окт – РИА Новости. Ряды спецназа "Ахмат" в зоне спецоперации на Украине пополнились новыми бойцами, сообщил в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Настоящий мужчина должен принять участие в деле защиты интересов своей Родины, своего народа, а не оставаться в стороне. Именно так считают добровольцы, которые направились сегодня из грозненского аэропорта в зону проведения специальной военной операции. По прибытии на место они пополнят ряды знаменитого спецназа "Ахмат", - сообщил Кадыров. Он в очередной раз напомнил, что добровольцев на базе Российского университета спецназа готовят опытные специалисты с учетом "сегодняшних реалий на фронте". Глава региона также опубликовал видео с аэропорта, где бойцов провожают председатель парламента Чечни Магомед Даудов, врио министра внутренних дел по Чечне - начальник полиции Аслан Ирасханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров. "Мы ждем вас с победой. Слушайтесь командиров", - говорит на видео Ирасханов, обращаясь к добровольцам.

https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1899028420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр