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Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации - РИА Новости, 02.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 02.10.2023 (обновлено: 17:14 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/dobrovoltsy-1900010274.html
Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации
Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации - РИА Новости, 02.10.2023
Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации
Ряды спецназа "Ахмат" в зоне спецоперации на Украине пополнились новыми бойцами, сообщил в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:04
2023-10-02T17:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 2 окт – РИА Новости. Ряды спецназа "Ахмат" в зоне спецоперации на Украине пополнились новыми бойцами, сообщил в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Настоящий мужчина должен принять участие в деле защиты интересов своей Родины, своего народа, а не оставаться в стороне. Именно так считают добровольцы, которые направились сегодня из грозненского аэропорта в зону проведения специальной военной операции. По прибытии на место они пополнят ряды знаменитого спецназа "Ахмат", - сообщил Кадыров. Он в очередной раз напомнил, что добровольцев на базе Российского университета спецназа готовят опытные специалисты с учетом "сегодняшних реалий на фронте". Глава региона также опубликовал видео с аэропорта, где бойцов провожают председатель парламента Чечни Магомед Даудов, врио министра внутренних дел по Чечне - начальник полиции Аслан Ирасханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров. "Мы ждем вас с победой. Слушайтесь командиров", - говорит на видео Ирасханов, обращаясь к добровольцам.
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1899028420.html
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безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации

Кадыров: ряды спецназа "Ахмат" в зоне СВО пополнились новыми добровольцами

© Фото : Kadyrov_95/TelegramНовая группа добровольцев из Грозного перед отправлением в зону СВО. 2 октября 2023
Новая группа добровольцев из Грозного перед отправлением в зону СВО. 2 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Новая группа добровольцев из Грозного перед отправлением в зону СВО. 2 октября 2023
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ГРОЗНЫЙ, 2 окт – РИА Новости. Ряды спецназа "Ахмат" в зоне спецоперации на Украине пополнились новыми бойцами, сообщил в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Настоящий мужчина должен принять участие в деле защиты интересов своей Родины, своего народа, а не оставаться в стороне. Именно так считают добровольцы, которые направились сегодня из грозненского аэропорта в зону проведения специальной военной операции. По прибытии на место они пополнят ряды знаменитого спецназа "Ахмат", - сообщил Кадыров. Он в очередной раз напомнил, что добровольцев на базе Российского университета спецназа готовят опытные специалисты с учетом "сегодняшних реалий на фронте".
Глава региона также опубликовал видео с аэропорта, где бойцов провожают председатель парламента Чечни Магомед Даудов, врио министра внутренних дел по Чечне - начальник полиции Аслан Ирасханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров. "Мы ждем вас с победой. Слушайтесь командиров", - говорит на видео Ирасханов, обращаясь к добровольцам.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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