https://ria.ru/20231002/dobrovoltsy-1900010274.html
Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации
Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации - РИА Новости, 02.10.2023
Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации
Ряды спецназа "Ахмат" в зоне спецоперации на Украине пополнились новыми бойцами, сообщил в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:04
2023-10-02T17:04
2023-10-02T17:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 2 окт – РИА Новости. Ряды спецназа "Ахмат" в зоне спецоперации на Украине пополнились новыми бойцами, сообщил в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Настоящий мужчина должен принять участие в деле защиты интересов своей Родины, своего народа, а не оставаться в стороне. Именно так считают добровольцы, которые направились сегодня из грозненского аэропорта в зону проведения специальной военной операции. По прибытии на место они пополнят ряды знаменитого спецназа "Ахмат", - сообщил Кадыров. Он в очередной раз напомнил, что добровольцев на базе Российского университета спецназа готовят опытные специалисты с учетом "сегодняшних реалий на фронте". Глава региона также опубликовал видео с аэропорта, где бойцов провожают председатель парламента Чечни Магомед Даудов, врио министра внутренних дел по Чечне - начальник полиции Аслан Ирасханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров. "Мы ждем вас с победой. Слушайтесь командиров", - говорит на видео Ирасханов, обращаясь к добровольцам.
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1899028420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации
Кадыров: ряды спецназа "Ахмат" в зоне СВО пополнились новыми добровольцами