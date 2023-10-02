https://ria.ru/20231002/diplomaty-1899849512.html

Эксперт прокомментировал визит глав МИД стран Евросоюза в Киев

Эксперт прокомментировал визит глав МИД стран Евросоюза в Киев - РИА Новости, 02.10.2023

Эксперт прокомментировал визит глав МИД стран Евросоюза в Киев

Визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на Украину и неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД – это жест поддержки Киева на фоне... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T10:44

2023-10-02T10:44

2023-10-02T10:44

украина

жозеп боррель

вооруженные силы украины

богдан безпалько

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на Украину и неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД – это жест поддержки Киева на фоне прекращения американского финансирования и неудач украинского контрнаступления, а также отсутствия перспектив вступления Украины в ЕС, заявил РИА Новости член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. В субботу Боррель прибыл с необъявленным визитом в Одессу, а в воскресенье приехал в Киев, где уже встретился с Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Кроме того, Боррель сообщил, что проведет в понедельник в Киеве неформальное заседание Совета МИД стран Евросоюза – "первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами". "Визит Борреля – это жест поддержки Украины, особенно на фоне американского шатдауна и затормозившейся поддержки (со стороны США - ред.), потому что США в бюджет на ближайшие 45 дней не заложили помощи даже в размере 300 миллионов долларов", - заявил Безпалько. Он напомнил, что Евросоюз – второй по величине после США донор, который оказал Украине поддержку уже на 80 миллиардов евро. "Поэтому Боррель приехал, чтобы оказать демонстративную поддержку Украине, – провести мероприятие, которое будет демонстрировать единство Евросоюза с Украиной", - считает политолог. Кроме того, мероприятие проводится на фоне того, что гипотетическое членство Украины в Евросоюзе остается "крайне неопределенным и крайне риторическим, состоящим из лозунгов". "Очевидно, что в ближайшее время Украина не станет полноправным членом ЕС. Но чтобы как-то это компенсировать в очередной раз и поддержать европейскую идею у граждан Украины – эту уже немного угасшую "морковку" - ее стремятся оживить с помощью первых лиц, в том числе Жозепа Борреля", - считает Безпалько. Наконец, визит Борреля и заседание министров проходит на фоне неудачного летнего контрнаступления Украины и подготовки возможной новой попытки, которая может состояться осенью, полагает эксперт. "Я напомню, что Боррель говорил, что все противостояние должно решиться на поле боя – то есть главный дипломат Европы утверждал, что дипломатия бессильна, по сути", - напомнил Безпалько. В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20230928/evropa-1899026537.html

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украина, жозеп боррель, вооруженные силы украины, богдан безпалько, евросоюз, сша, россия, нато, в мире