https://ria.ru/20231002/delegatsiya-1900071904.html

Делегация конгрессменов США собирается в Китай с визитом

Делегация конгрессменов США собирается в Китай с визитом - РИА Новости, 02.10.2023

Делегация конгрессменов США собирается в Китай с визитом

Двухпартийная делегация сенаторов США на следующей неделе отправится с визитом в Китай, где рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T23:28

2023-10-02T23:28

2023-10-02T23:37

китай

конгресс сша

сша

в мире

си цзиньпин

айдахо

чак шумер

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ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Двухпартийная делегация сенаторов США на следующей неделе отправится с визитом в Китай, где рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил в понедельник сенатор Майк Крапо (штат Айдахо).Как сообщил Крапо, которого цитирует агентство Блумберг, в состав делегации войдет в том числе лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.Среди прочих тем конгрессмены во время предстоящего визита намерены поднять вопрос о работе в КНР одного из ведущих американских производителей полупроводников – компании Micron Technology. Последняя, по мнению Вашингтона, сталкивается с юридическими претензиями со стороны правительственных органов КНР, курирующих вопросы кибербезопасности.Помимо этого, сенаторы намерены встретиться с представителями бизнес-сообщества США в Шанхае, чтобы обсудить ситуацию с инвестиционным климатом в Китае для американских компаний.Что касается возможной встречи законодателей США с Си Цзиньпином, то она, как утверждается в публикации агентства, пока не подтверждена.

https://ria.ru/20231002/kontrol-1900070988.html

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, конгресс сша, сша, в мире, си цзиньпин, айдахо, чак шумер