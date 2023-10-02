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Делегация конгрессменов США собирается в Китай с визитом - РИА Новости, 02.10.2023
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23:28 02.10.2023 (обновлено: 23:37 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/delegatsiya-1900071904.html
Делегация конгрессменов США собирается в Китай с визитом
Делегация конгрессменов США собирается в Китай с визитом - РИА Новости, 02.10.2023
Делегация конгрессменов США собирается в Китай с визитом
Двухпартийная делегация сенаторов США на следующей неделе отправится с визитом в Китай, где рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T23:28
2023-10-02T23:37
китай
конгресс сша
сша
в мире
си цзиньпин
айдахо
чак шумер
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ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Двухпартийная делегация сенаторов США на следующей неделе отправится с визитом в Китай, где рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил в понедельник сенатор Майк Крапо (штат Айдахо).Как сообщил Крапо, которого цитирует агентство Блумберг, в состав делегации войдет в том числе лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.Среди прочих тем конгрессмены во время предстоящего визита намерены поднять вопрос о работе в КНР одного из ведущих американских производителей полупроводников – компании Micron Technology. Последняя, по мнению Вашингтона, сталкивается с юридическими претензиями со стороны правительственных органов КНР, курирующих вопросы кибербезопасности.Помимо этого, сенаторы намерены встретиться с представителями бизнес-сообщества США в Шанхае, чтобы обсудить ситуацию с инвестиционным климатом в Китае для американских компаний.Что касается возможной встречи законодателей США с Си Цзиньпином, то она, как утверждается в публикации агентства, пока не подтверждена.
https://ria.ru/20231002/kontrol-1900070988.html
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китай, конгресс сша, сша, в мире, си цзиньпин, айдахо, чак шумер
Китай, Конгресс США, США, В мире, Си Цзиньпин, Айдахо, Чак Шумер
Делегация конгрессменов США собирается в Китай с визитом

Двухпартийная делегация конгрессменов США на следующей неделе посетит Китай

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Двухпартийная делегация сенаторов США на следующей неделе отправится с визитом в Китай, где рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил в понедельник сенатор Майк Крапо (штат Айдахо).
Как сообщил Крапо, которого цитирует агентство Блумберг, в состав делегации войдет в том числе лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
Среди прочих тем конгрессмены во время предстоящего визита намерены поднять вопрос о работе в КНР одного из ведущих американских производителей полупроводников – компании Micron Technology. Последняя, по мнению Вашингтона, сталкивается с юридическими претензиями со стороны правительственных органов КНР, курирующих вопросы кибербезопасности.
Помимо этого, сенаторы намерены встретиться с представителями бизнес-сообщества США в Шанхае, чтобы обсудить ситуацию с инвестиционным климатом в Китае для американских компаний.
Что касается возможной встречи законодателей США с Си Цзиньпином, то она, как утверждается в публикации агентства, пока не подтверждена.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
США уведомили КНР о скором ужесточении экспортного контроля, пишут СМИ
Вчера, 23:11
 
КитайКонгресс СШАСШАВ миреСи ЦзиньпинАйдахоЧак Шумер
 
 
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