https://ria.ru/20231002/delegatsiya-1900071904.html
Делегация конгрессменов США собирается в Китай с визитом
Делегация конгрессменов США собирается в Китай с визитом - РИА Новости, 02.10.2023
Делегация конгрессменов США собирается в Китай с визитом
Двухпартийная делегация сенаторов США на следующей неделе отправится с визитом в Китай, где рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T23:28
2023-10-02T23:28
2023-10-02T23:37
китай
конгресс сша
сша
в мире
си цзиньпин
айдахо
чак шумер
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ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Двухпартийная делегация сенаторов США на следующей неделе отправится с визитом в Китай, где рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил в понедельник сенатор Майк Крапо (штат Айдахо).Как сообщил Крапо, которого цитирует агентство Блумберг, в состав делегации войдет в том числе лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.Среди прочих тем конгрессмены во время предстоящего визита намерены поднять вопрос о работе в КНР одного из ведущих американских производителей полупроводников – компании Micron Technology. Последняя, по мнению Вашингтона, сталкивается с юридическими претензиями со стороны правительственных органов КНР, курирующих вопросы кибербезопасности.Помимо этого, сенаторы намерены встретиться с представителями бизнес-сообщества США в Шанхае, чтобы обсудить ситуацию с инвестиционным климатом в Китае для американских компаний.Что касается возможной встречи законодателей США с Си Цзиньпином, то она, как утверждается в публикации агентства, пока не подтверждена.
https://ria.ru/20231002/kontrol-1900070988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, конгресс сша, сша, в мире, си цзиньпин, айдахо, чак шумер
Китай, Конгресс США, США, В мире, Си Цзиньпин, Айдахо, Чак Шумер
Делегация конгрессменов США собирается в Китай с визитом
Двухпартийная делегация конгрессменов США на следующей неделе посетит Китай
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Двухпартийная делегация сенаторов США на следующей неделе отправится с визитом в Китай, где рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил в понедельник сенатор Майк Крапо (штат Айдахо).
Как сообщил Крапо, которого цитирует агентство Блумберг, в состав делегации войдет в том числе лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер
.
Среди прочих тем конгрессмены во время предстоящего визита намерены поднять вопрос о работе в КНР одного из ведущих американских производителей полупроводников – компании Micron Technology. Последняя, по мнению Вашингтона, сталкивается с юридическими претензиями со стороны правительственных органов КНР, курирующих вопросы кибербезопасности.
Помимо этого, сенаторы намерены встретиться с представителями бизнес-сообщества США в Шанхае
, чтобы обсудить ситуацию с инвестиционным климатом в Китае для американских компаний.
Что касается возможной встречи законодателей США с Си Цзиньпином, то она, как утверждается в публикации агентства, пока не подтверждена.
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