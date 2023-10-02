Рейтинг@Mail.ru
Темрезов: третья библиотека нового поколения открылась в КЧР - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
 
16:18 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/biblioteka-1899995667.html
Темрезов: третья библиотека нового поколения открылась в КЧР
Темрезов: третья библиотека нового поколения открылась в КЧР - РИА Новости, 02.10.2023
Темрезов: третья библиотека нового поколения открылась в КЧР
В Карачаево-Черкесии открылась модульная библиотека, это уже третье подобное заведение в регионе, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:18
2023-10-02T16:18
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899991444_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_52964a99a06a67bc7835af051435f9bf.jpg
ЧЕРКЕССК, 2 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылась модульная библиотека, это уже третье подобное заведение в регионе, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. Он уточнил, что библиотека открылось во втором по численности городе КЧР - Усть-Джегуте. Модернизация библиотеки прошла в рамках нацпроекта "Культура". В новом учреждении установлены новейшее оборудование и мебель, есть зона отдыха, портативные устройства с функцией распознавания текста и вывода его в речь, программа экранного доступа, тифлофлешплееры для чтения "говорящих книг". Кроме того, в рамках модернизации был обновлен книжный фонд, в том числе электронный. Обеспечен доступ к национальной электронной библиотеке. "Но самое важное, что новая библиотека – это еще и комфортное место для проведения интересного и полезного досуга для людей с ограниченными возможностями здоровья: для них в библиотеке есть все необходимое. В библиотеке ведутся поиск, сбор, реставрация документов земляков – участников Великой Отечественной войны, а также будет проводиться работа по гражданско-патриотическому воспитанию наших детей и молодежи", - отметил Темрезов.
https://ria.ru/20230918/kchr-1896964672.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899991444_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_62736acdd6f83a01e912dd1208535155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

Темрезов: третья библиотека нового поколения открылась в КЧР

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРБиблиотека нового поколения открылась в Карачаево-Черкесской Республике
Библиотека нового поколения открылась в Карачаево-Черкесской Республике
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Библиотека нового поколения открылась в Карачаево-Черкесской Республике
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 2 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылась модульная библиотека, это уже третье подобное заведение в регионе, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.
Он уточнил, что библиотека открылось во втором по численности городе КЧР - Усть-Джегуте. Модернизация библиотеки прошла в рамках нацпроекта "Культура".
В новом учреждении установлены новейшее оборудование и мебель, есть зона отдыха, портативные устройства с функцией распознавания текста и вывода его в речь, программа экранного доступа, тифлофлешплееры для чтения "говорящих книг".
Кроме того, в рамках модернизации был обновлен книжный фонд, в том числе электронный. Обеспечен доступ к национальной электронной библиотеке.
"Но самое важное, что новая библиотека – это еще и комфортное место для проведения интересного и полезного досуга для людей с ограниченными возможностями здоровья: для них в библиотеке есть все необходимое. В библиотеке ведутся поиск, сбор, реставрация документов земляков – участников Великой Отечественной войны, а также будет проводиться работа по гражданско-патриотическому воспитанию наших детей и молодежи", - отметил Темрезов.
В Карачаево-Черкесской Республике реконструировали каскадную лестницу с полувековой историей - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Темрезов: в КЧР реконструировали каскадную лестницу с полувековой историей
18 сентября, 13:18
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала