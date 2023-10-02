https://ria.ru/20231002/biblioteka-1899995667.html
Темрезов: третья библиотека нового поколения открылась в КЧР
Темрезов: третья библиотека нового поколения открылась в КЧР - РИА Новости, 02.10.2023
Темрезов: третья библиотека нового поколения открылась в КЧР
В Карачаево-Черкесии открылась модульная библиотека, это уже третье подобное заведение в регионе, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:18
2023-10-02T16:18
2023-10-02T16:18
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 2 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылась модульная библиотека, это уже третье подобное заведение в регионе, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. Он уточнил, что библиотека открылось во втором по численности городе КЧР - Усть-Джегуте. Модернизация библиотеки прошла в рамках нацпроекта "Культура". В новом учреждении установлены новейшее оборудование и мебель, есть зона отдыха, портативные устройства с функцией распознавания текста и вывода его в речь, программа экранного доступа, тифлофлешплееры для чтения "говорящих книг". Кроме того, в рамках модернизации был обновлен книжный фонд, в том числе электронный. Обеспечен доступ к национальной электронной библиотеке. "Но самое важное, что новая библиотека – это еще и комфортное место для проведения интересного и полезного досуга для людей с ограниченными возможностями здоровья: для них в библиотеке есть все необходимое. В библиотеке ведутся поиск, сбор, реставрация документов земляков – участников Великой Отечественной войны, а также будет проводиться работа по гражданско-патриотическому воспитанию наших детей и молодежи", - отметил Темрезов.
https://ria.ru/20230918/kchr-1896964672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
ЧЕРКЕССК, 2 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылась модульная библиотека, это уже третье подобное заведение в регионе, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.
Он уточнил, что библиотека открылось во втором по численности городе КЧР - Усть-Джегуте
. Модернизация библиотеки прошла в рамках нацпроекта "Культура".
В новом учреждении установлены новейшее оборудование и мебель, есть зона отдыха, портативные устройства с функцией распознавания текста и вывода его в речь, программа экранного доступа, тифлофлешплееры для чтения "говорящих книг".
Кроме того, в рамках модернизации был обновлен книжный фонд, в том числе электронный. Обеспечен доступ к национальной электронной библиотеке.
"Но самое важное, что новая библиотека – это еще и комфортное место для проведения интересного и полезного досуга для людей с ограниченными возможностями здоровья: для них в библиотеке есть все необходимое. В библиотеке ведутся поиск, сбор, реставрация документов земляков – участников Великой Отечественной войны, а также будет проводиться работа по гражданско-патриотическому воспитанию наших детей и молодежи", - отметил Темрезов.
Темрезов: в КЧР реконструировали каскадную лестницу с полувековой историей