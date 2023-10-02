https://ria.ru/20231002/biblioteka-1899995667.html

Темрезов: третья библиотека нового поколения открылась в КЧР

Темрезов: третья библиотека нового поколения открылась в КЧР - РИА Новости, 02.10.2023

Темрезов: третья библиотека нового поколения открылась в КЧР

В Карачаево-Черкесии открылась модульная библиотека, это уже третье подобное заведение в регионе, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:18

2023-10-02T16:18

2023-10-02T16:18

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 2 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылась модульная библиотека, это уже третье подобное заведение в регионе, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. Он уточнил, что библиотека открылось во втором по численности городе КЧР - Усть-Джегуте. Модернизация библиотеки прошла в рамках нацпроекта "Культура". В новом учреждении установлены новейшее оборудование и мебель, есть зона отдыха, портативные устройства с функцией распознавания текста и вывода его в речь, программа экранного доступа, тифлофлешплееры для чтения "говорящих книг". Кроме того, в рамках модернизации был обновлен книжный фонд, в том числе электронный. Обеспечен доступ к национальной электронной библиотеке. "Но самое важное, что новая библиотека – это еще и комфортное место для проведения интересного и полезного досуга для людей с ограниченными возможностями здоровья: для них в библиотеке есть все необходимое. В библиотеке ведутся поиск, сбор, реставрация документов земляков – участников Великой Отечественной войны, а также будет проводиться работа по гражданско-патриотическому воспитанию наших детей и молодежи", - отметил Темрезов.

https://ria.ru/20230918/kchr-1896964672.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)