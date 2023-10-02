На Кубани зарегистрировали исторический минимум уровня безработицы
Исторический минимум уровня безработицы зарегистрирован на Кубани — 1,5 процента
Трудовая книжка . Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Минимальный за всю историю уровень безработицы зафиксирован в Краснодарском крае, показатель составил 1,5 %, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на расширенном планерном совещании с заместителями и руководителями профильных ведомств.
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"В прошлом году из-за санкций у нас были опасения о сокращениях в связи с уходом иностранных компаний. Чтобы сохранить устойчивость предприятий, перестроили логистику поставок, цепочки сбыта, реализовали меры поддержки. Ситуацию на рынке труда удалось не просто удержать стабильной, но и добиться развития. Экономика сильная, предприятия работают, люди получают гарантировано зарплату. Сегодня зафиксирован исторический минимум уровня общей безработицы в крае – 1,5%", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
По словам министра труда и социального развития Кубани Сергея Гаркуши, к 2030 году ожидаемый запрос от экономики края составит около 172 тысяч специалистов, из которых 72% - рабочие.
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"С высшим образованием потребуется 48 тысяч человек. В этом году работодатели заявили на 12% вакансий больше, чем в прошлом. Среди самых востребованных отраслей – образование, здравоохранение, транспортировка и хранение, госуправление, обрабатывающие производства", - добавил Гаркуша.
В Краснодарском крае помощь жителям в трудоустройстве оказывают по программе "Содействие занятости населения". На 2023 год предусмотрено более 1,3 миллиарда рублей на выплату пособий и другие меры поддержки, добавляют власти.