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На Кубани зарегистрировали исторический минимум уровня безработицы - РИА Новости, 02.10.2023
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Краснодарский край
 
20:19 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/bezrabotitsa-1900056208.html
На Кубани зарегистрировали исторический минимум уровня безработицы
На Кубани зарегистрировали исторический минимум уровня безработицы - РИА Новости, 02.10.2023
На Кубани зарегистрировали исторический минимум уровня безработицы
Минимальный за всю историю уровень безработицы зафиксирован в Краснодарском крае, показатель составил 1,5 %, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T20:19
2023-10-02T20:19
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
безработица
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КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Минимальный за всю историю уровень безработицы зафиксирован в Краснодарском крае, показатель составил 1,5 %, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на расширенном планерном совещании с заместителями и руководителями профильных ведомств. &quot;В прошлом году из-за санкций у нас были опасения о сокращениях в связи с уходом иностранных компаний. Чтобы сохранить устойчивость предприятий, перестроили логистику поставок, цепочки сбыта, реализовали меры поддержки. Ситуацию на рынке труда удалось не просто удержать стабильной, но и добиться развития. Экономика сильная, предприятия работают, люди получают гарантировано зарплату. Сегодня зафиксирован исторический минимум уровня общей безработицы в крае – 1,5%&quot;, - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.По словам министра труда и социального развития Кубани Сергея Гаркуши, к 2030 году ожидаемый запрос от экономики края составит около 172 тысяч специалистов, из которых 72% - рабочие. "С высшим образованием потребуется 48 тысяч человек. В этом году работодатели заявили на 12% вакансий больше, чем в прошлом. Среди самых востребованных отраслей – образование, здравоохранение, транспортировка и хранение, госуправление, обрабатывающие производства", - добавил Гаркуша. В Краснодарском крае помощь жителям в трудоустройстве оказывают по программе "Содействие занятости населения". На 2023 год предусмотрено более 1,3 миллиарда рублей на выплату пособий и другие меры поддержки, добавляют власти.
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, безработица
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Безработица
На Кубани зарегистрировали исторический минимум уровня безработицы

Исторический минимум уровня безработицы зарегистрирован на Кубани — 1,5 процента

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Минимальный за всю историю уровень безработицы зафиксирован в Краснодарском крае, показатель составил 1,5 %, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на расширенном планерном совещании с заместителями и руководителями профильных ведомств.
«

"В прошлом году из-за санкций у нас были опасения о сокращениях в связи с уходом иностранных компаний. Чтобы сохранить устойчивость предприятий, перестроили логистику поставок, цепочки сбыта, реализовали меры поддержки. Ситуацию на рынке труда удалось не просто удержать стабильной, но и добиться развития. Экономика сильная, предприятия работают, люди получают гарантировано зарплату. Сегодня зафиксирован исторический минимум уровня общей безработицы в крае – 1,5%", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.

По словам министра труда и социального развития Кубани Сергея Гаркуши, к 2030 году ожидаемый запрос от экономики края составит около 172 тысяч специалистов, из которых 72% - рабочие.
«
"С высшим образованием потребуется 48 тысяч человек. В этом году работодатели заявили на 12% вакансий больше, чем в прошлом. Среди самых востребованных отраслей – образование, здравоохранение, транспортировка и хранение, госуправление, обрабатывающие производства", - добавил Гаркуша.
В Краснодарском крае помощь жителям в трудоустройстве оказывают по программе "Содействие занятости населения". На 2023 год предусмотрено более 1,3 миллиарда рублей на выплату пособий и другие меры поддержки, добавляют власти.
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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайВениамин КондратьевБезработица
 
 
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