"Оставайся на Украине". Слова Бербок про Луганск вызвали шок в Сети
Читатели Die Welt потребовали Бербок остаться на Украине
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt шокировало заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска".
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"Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска", — заявила политик.
После таких слов комментаторы попросили главу МИД Германии остаться на Украине.
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"Я не совсем понимаю заявление Бербок. Она предполагает, что Луганская область будет отвоевана в обозримом будущем... или что русские войдут в ЕС?" — поинтересовался Torsten B.
"Анналена уж точно самый лучший министр иностранных дел Украины", — сыронизировал Klaus M.
"Если честно… Ей лучше остаться на Украине и там быть министром иностранных дел. Эта женщина, похоже, не заинтересовала в проблемах Германии!" — пожаловалась Iris I.
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"Если Бербок добивалась бы своего, то в ЕС точно уже вошли бы Афганистан, Сирия и вся Северная Африка", — посетовал t B.
"У Бербок уже есть украинское гражданство? Я рекомендую всем переехать в Киев всем, кто хочет, им в этом помогут", — подытожила Anna N.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывание Бербок, заявив, что либо Россия "вступает в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов".
В начале 2010-х российские власти предлагали ЕС вернуться к идее создания интеграционного пространства "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока.