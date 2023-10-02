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"Оставайся на Украине". Слова Бербок про Луганск вызвали шок в Сети - РИА Новости, 02.10.2023
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16:39 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/berbok-1900003268.html
"Оставайся на Украине". Слова Бербок про Луганск вызвали шок в Сети
"Оставайся на Украине". Слова Бербок про Луганск вызвали шок в Сети - РИА Новости, 02.10.2023
"Оставайся на Украине". Слова Бербок про Луганск вызвали шок в Сети
Читателей немецкого издания Die Welt шокировало заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:39
2023-10-02T16:39
в мире
германия
украина
анналена бербок
мария захарова
евросоюз
луганская народная республика
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt шокировало заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска".&quot;Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска&quot;, — заявила политик.После таких слов комментаторы попросили главу МИД Германии остаться на Украине.&quot;Я не совсем понимаю заявление Бербок. Она предполагает, что Луганская область будет отвоевана в обозримом будущем... или что русские войдут в ЕС?&quot; — поинтересовался Torsten B."Анналена уж точно самый лучший министр иностранных дел Украины", — сыронизировал Klaus M."Если честно… Ей лучше остаться на Украине и там быть министром иностранных дел. Эта женщина, похоже, не заинтересовала в проблемах Германии!" — пожаловалась Iris I.&quot;Если Бербок добивалась бы своего, то в ЕС точно уже вошли бы Афганистан, Сирия и вся Северная Африка&quot;, — посетовал t B."У Бербок уже есть украинское гражданство? Я рекомендую всем переехать в Киев всем, кто хочет, им в этом помогут", — подытожила Anna N.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывание Бербок, заявив, что либо Россия "вступает в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов".В начале 2010-х российские власти предлагали ЕС вернуться к идее создания интеграционного пространства "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока.
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в мире, германия, украина, анналена бербок, мария захарова, евросоюз, луганская народная республика
В мире, Германия, Украина, Анналена Бербок, Мария Захарова, Евросоюз, Луганская Народная Республика
"Оставайся на Украине". Слова Бербок про Луганск вызвали шок в Сети

Читатели Die Welt потребовали Бербок остаться на Украине

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt шокировало заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска".
«

"Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска", — заявила политик.

После таких слов комментаторы попросили главу МИД Германии остаться на Украине.
«

"Я не совсем понимаю заявление Бербок. Она предполагает, что Луганская область будет отвоевана в обозримом будущем... или что русские войдут в ЕС?" — поинтересовался Torsten B.

"Анналена уж точно самый лучший министр иностранных дел Украины", — сыронизировал Klaus M.
"Если честно… Ей лучше остаться на Украине и там быть министром иностранных дел. Эта женщина, похоже, не заинтересовала в проблемах Германии!" — пожаловалась Iris I.
«

"Если Бербок добивалась бы своего, то в ЕС точно уже вошли бы Афганистан, Сирия и вся Северная Африка", — посетовал t B.

"У Бербок уже есть украинское гражданство? Я рекомендую всем переехать в Киев всем, кто хочет, им в этом помогут", — подытожила Anna N.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывание Бербок, заявив, что либо Россия "вступает в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов".
В начале 2010-х российские власти предлагали ЕС вернуться к идее создания интеграционного пространства "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока.
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