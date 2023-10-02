https://ria.ru/20231002/berbok-1900003268.html

"Оставайся на Украине". Слова Бербок про Луганск вызвали шок в Сети

"Оставайся на Украине". Слова Бербок про Луганск вызвали шок в Сети - РИА Новости, 02.10.2023

"Оставайся на Украине". Слова Бербок про Луганск вызвали шок в Сети

Читателей немецкого издания Die Welt шокировало заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:39

2023-10-02T16:39

2023-10-02T16:39

в мире

германия

украина

анналена бербок

мария захарова

евросоюз

луганская народная республика

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt шокировало заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска"."Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска", — заявила политик.После таких слов комментаторы попросили главу МИД Германии остаться на Украине."Я не совсем понимаю заявление Бербок. Она предполагает, что Луганская область будет отвоевана в обозримом будущем... или что русские войдут в ЕС?" — поинтересовался Torsten B."Анналена уж точно самый лучший министр иностранных дел Украины", — сыронизировал Klaus M."Если честно… Ей лучше остаться на Украине и там быть министром иностранных дел. Эта женщина, похоже, не заинтересовала в проблемах Германии!" — пожаловалась Iris I."Если Бербок добивалась бы своего, то в ЕС точно уже вошли бы Афганистан, Сирия и вся Северная Африка", — посетовал t B."У Бербок уже есть украинское гражданство? Я рекомендую всем переехать в Киев всем, кто хочет, им в этом помогут", — подытожила Anna N.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывание Бербок, заявив, что либо Россия "вступает в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов".В начале 2010-х российские власти предлагали ЕС вернуться к идее создания интеграционного пространства "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока.

https://ria.ru/20231002/katastrofa-1899898549.html

германия

украина

луганская народная республика

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в мире, германия, украина, анналена бербок, мария захарова, евросоюз, луганская народная республика