https://ria.ru/20231002/bayden-1899817190.html

Заявление Байдена об Украине вызвало ярость американцев

Заявление Байдена об Украине вызвало ярость американцев - РИА Новости, 02.10.2023

Заявление Байдена об Украине вызвало ярость американцев

Зрители YouTube-канале Forbes Breaking News раскритиковали президента США Джо Байдена, потребовавшего от конгресса срочно одобрить помощь Украине на фоне... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T02:20

2023-10-02T02:20

2023-10-02T02:20

в мире

украина

сша

джо байден

кевин маккарти

конгресс сша

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Зрители YouTube-канале Forbes Breaking News раскритиковали президента США Джо Байдена, потребовавшего от конгресса срочно одобрить помощь Украине на фоне ситуации с шатдауном правительства, которого удалось избежать в последний момент.Байден в ходе воскресного выступления в Белом доме заявил, что срочно ждет от конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти, отдельного законопроекта по помощи Киеву, отметив, что Вашингтон не может "ни при каких обстоятельствах прервать американскую помощь Украине".Высказывания американского лидера вызвали резкую реакцию у пользователей."Убирайтесь уже из Белого дома. Пожалуйста!" – заявил @bpepsiliscious."Господин Байден... Как насчет того, чтобы следовать существующим законам, защищающим наши границы? Ха, а как насчет этого?" – задался вопросом @dawnpowell2465."Я жду слов о поддержке граждан США, вы знаете... Людей, чьи деньги используются для других стран, когда та самая поддержка отчаянно необходима здесь", - заметил @wandapatt1142."Держите свое слово… Свою клятву защищать наши границы и защищать нашу национальную безопасность!" – потребовала @bernadettemccrea1229."Мы уже дали им огромную сумму денег. Пришло время помочь американскому народу. Если Байден хочет помочь им, пусть он отдаст им свои деньги… Ему есть, что отдать", - указал @jandavis1362."Президент Байден: президентом какого правительства я являюсь?" – сыронизировал @stevensproull9388."Конгресс должен сказать ему, что Украина не получит ни цента, пока он не закроет (южную. – ред.) границу нашей страны", - добавил @williammcclaren9666.В воскресенье Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

https://ria.ru/20231001/makkarti-1899786783.html

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899815674.html

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в мире, украина, сша, джо байден, кевин маккарти, конгресс сша