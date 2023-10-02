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Какие страны запретили въезд автомобилей с российскими номерами - РИА Новости, 02.10.2023
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16:55 02.10.2023 (обновлено: 17:21 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/avtomobil-1900003800.html
Какие страны запретили въезд автомобилей с российскими номерами
Какие страны запретили въезд автомобилей с российскими номерами - РИА Новости, 02.10.2023
Какие страны запретили въезд автомобилей с российскими номерами
Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами вечером 2 октября. Об этом сообщил глава пограничной службы страны Антон Златанов. Ранее... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:55
2023-10-02T17:21
инфографика
европа
автомобили
санкции
россия
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Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами вечером 2 октября. Об этом сообщил глава пограничной службы страны Антон Златанов. Ранее Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому санкции в отношении России распространяются на личный транспорт ее граждан. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие европейские государства заявили о запрете въезда или использования российских машин на своей территории.
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европа, автомобили, санкции, россия, инфографика
Инфографика, Европа, Автомобили, Санкции, Россия
Инфографика

Какие страны запретили въезд автомобилей с российскими номерами

Читать ria.ru в
Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами вечером 2 октября. Об этом сообщил глава пограничной службы страны Антон Златанов. Ранее Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому санкции в отношении России распространяются на личный транспорт ее граждан. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие европейские государства заявили о запрете въезда или использования российских машин на своей территории.
Какие страны запретили въезд автомобилей с российскими номерамиКакие страны запретили въезд автомобилей с российскими номерами
 
ИнфографикаЕвропаАвтомобилиСанкцииРоссия
 
 
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