https://ria.ru/20231002/avtomobil-1900003800.html

Какие страны запретили въезд автомобилей с российскими номерами

Какие страны запретили въезд автомобилей с российскими номерами - РИА Новости, 02.10.2023

Какие страны запретили въезд автомобилей с российскими номерами

Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами вечером 2 октября. Об этом сообщил глава пограничной службы страны Антон Златанов. Ранее... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:55

2023-10-02T16:55

2023-10-02T17:21

инфографика

европа

автомобили

санкции

россия

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Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами вечером 2 октября. Об этом сообщил глава пограничной службы страны Антон Златанов. Ранее Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому санкции в отношении России распространяются на личный транспорт ее граждан. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие европейские государства заявили о запрете въезда или использования российских машин на своей территории.

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европа, автомобили, санкции, россия, инфографика