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Австралия изготовит десять зениток против дронов для поставки Киеву - РИА Новости, 02.10.2023
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13:45 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/avstraliya-1899941713.html
Австралия изготовит десять зениток против дронов для поставки Киеву
Австралия изготовит десять зениток против дронов для поставки Киеву - РИА Новости, 02.10.2023
Австралия изготовит десять зениток против дронов для поставки Киеву
Австралия изготовит десять зениток Slinger против дронов для поставок Киеву в рамках военной помощи США к концу этого года, сообщил в понедельник сайт... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:45
2023-10-02T13:45
в мире
украина
сергей лавров
дмитрий песков
австралия
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Австралия изготовит десять зениток Slinger против дронов для поставок Киеву в рамках военной помощи США к концу этого года, сообщил в понедельник сайт телеканала ABС. Вместе с тем, по его данными, это оружие не включено в пакет военной помощи от самой Австралии. "Представитель министерства обороны заявил, что австралийское правительство обещало поставки в рамках своего вклада для Украины. Но в настоящее время нет планов включить зенитки Slinger в пакет военной помощи Австралии Украине на 710 миллионов австралийских долларов (454 миллиона долларов США)", - передал телеканал. Ранее Австралия поставила Украине картонные дроны, а также броневые машины Bushmaster и гаубицы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230831/avstraliya-1893518235.html
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в мире, украина, сергей лавров, дмитрий песков, австралия, россия, нато
В мире, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Австралия, Россия, НАТО
Австралия изготовит десять зениток против дронов для поставки Киеву

Австралия изготовит десять зениток против дронов для поставки к концу года Киеву

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Австралия изготовит десять зениток Slinger против дронов для поставок Киеву в рамках военной помощи США к концу этого года, сообщил в понедельник сайт телеканала ABС.
Вместе с тем, по его данными, это оружие не включено в пакет военной помощи от самой Австралии.
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"Представитель министерства обороны заявил, что австралийское правительство обещало поставки в рамках своего вклада для Украины. Но в настоящее время нет планов включить зенитки Slinger в пакет военной помощи Австралии Украине на 710 миллионов австралийских долларов (454 миллиона долларов США)", - передал телеканал.
Ранее Австралия поставила Украине картонные дроны, а также броневые машины Bushmaster и гаубицы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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