Австралия изготовит десять зениток против дронов для поставки Киеву
Австралия изготовит десять зениток против дронов для поставки к концу года Киеву
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Австралия изготовит десять зениток Slinger против дронов для поставок Киеву в рамках военной помощи США к концу этого года, сообщил в понедельник сайт телеканала ABС.
Вместе с тем, по его данными, это оружие не включено в пакет военной помощи от самой Австралии.
"Представитель министерства обороны заявил, что австралийское правительство обещало поставки в рамках своего вклада для Украины. Но в настоящее время нет планов включить зенитки Slinger в пакет военной помощи Австралии Украине на 710 миллионов австралийских долларов (454 миллиона долларов США)", - передал телеканал.
Ранее Австралия поставила Украине картонные дроны, а также броневые машины Bushmaster и гаубицы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.