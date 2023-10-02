https://ria.ru/20231002/avstraliya-1899941713.html

Австралия изготовит десять зениток против дронов для поставки Киеву

Австралия изготовит десять зениток против дронов для поставки Киеву - РИА Новости, 02.10.2023

Австралия изготовит десять зениток против дронов для поставки Киеву

Австралия изготовит десять зениток Slinger против дронов для поставок Киеву в рамках военной помощи США к концу этого года, сообщил в понедельник сайт... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:45

2023-10-02T13:45

2023-10-02T13:45

в мире

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сергей лавров

дмитрий песков

австралия

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нато

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Австралия изготовит десять зениток Slinger против дронов для поставок Киеву в рамках военной помощи США к концу этого года, сообщил в понедельник сайт телеканала ABС. Вместе с тем, по его данными, это оружие не включено в пакет военной помощи от самой Австралии. "Представитель министерства обороны заявил, что австралийское правительство обещало поставки в рамках своего вклада для Украины. Но в настоящее время нет планов включить зенитки Slinger в пакет военной помощи Австралии Украине на 710 миллионов австралийских долларов (454 миллиона долларов США)", - передал телеканал. Ранее Австралия поставила Украине картонные дроны, а также броневые машины Bushmaster и гаубицы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230831/avstraliya-1893518235.html

https://ria.ru/20230627/avstraliya-1880636882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сергей лавров, дмитрий песков, австралия, россия, нато