https://ria.ru/20231002/ataka-1899909157.html
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Торского
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Торского - РИА Новости, 02.10.2023
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Торского
Украинские войска предприняли неудачную попытку атаковать в районе села Торское на Сватовском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:26
2023-10-02T12:26
2023-10-02T14:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украинские войска предприняли неудачную попытку атаковать в районе села Торское на Сватовском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "На Сватовском направлении противник продолжает вылазки малыми группами, каких-то результатов не добились, были попытки в районе Торского атаковать наши позиции, попытаться вклиниться. Не получилось. Ситуация остается достаточно стабильной", — сказал руководитель региона. На Угледарском направлении украинские войска продолжают попытки атаковать малыми пехотными группами без применения бронетехники. Российские подразделения уничтожают противника на подступах, не позволяя ему проводить ротацию, продолжил Пушилин.Он также сообщил об усилении активности ВСУ на участке Новопрокоповка — Работино — Вербовое.В октябре, по мнению главы ДНР, украинские войска могут вновь попытаться пойти в наступление."По южному направлению, имеется в виду Ореховское, Угледарское направления, здесь мы видим скопление сил противника, переброску резервов, причем формируются эти резервы на определенном удалении от линии фронта. Судя по всему, противник готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия", — пояснил он.Говоря о ситуации в Харьковской области, Пушилин отметил, что ВСУ сосредоточились на укреплении линии обороны в районах Купянска и Боровой. Впрочем, это, по его словам, не исключает активных наступательных действий.
https://ria.ru/20231002/punkty-1899908307.html
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донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Торского
Пушилин: ВСУ предприняли неудачную попытку атаковать в районе Торского