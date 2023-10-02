https://ria.ru/20231002/asfalt-1899920364.html

Дорожное покрытие обновили на проспекте Вернадского в Москве

Дорожное покрытие обновили на проспекте Вернадского в Москве - РИА Новости, 02.10.2023

Дорожное покрытие обновили на проспекте Вернадского в Москве

Дорожное покрытие обновили на проспекте Вернадского в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:56

2023-10-02T12:56

2023-10-02T12:56

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дорожное покрытие обновили на проспекте Вернадского в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей запада столицы – проспекте Вернадского. Всего отремонтировали около 300 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении проспекта", – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что одна из причин ремонта – колейность, которая возникает из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период. "Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна – последний раз асфальт на проспекте Вернадского меняли в 2016 году", - цитируют в сообщении Бирюкова. Уточняется, что работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. В ближайшее время на отремонтированном участке завершится нанесение дорожной разметки с использованием износостойких материалов – холодного пластика и термопластика. "Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду заменим более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах", - рассказали в комплексе городского хозяйства, отметив, что при работах используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, которые суммарно выпускают за сезон более 2 миллионов тонн смеси.

https://ria.ru/20230930/dorogi-1899614253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы