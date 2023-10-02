https://ria.ru/20231002/artilleriya-1899821165.html

Российская артиллерия сорвала ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении

Российская артиллерия сорвала ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.10.2023

Российская артиллерия сорвала ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении

Артиллерия группировки войск "Запад" сорвала ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T05:02

2023-10-02T05:02

2023-10-02T08:52

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Артиллерия группировки войск "Запад" сорвала ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский."Противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 32-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Степовой Новоселовки. Огнем артиллерии мотострелкового полка ротация сорвана", — уточнил он. Оперативно-тактическая авиация группировки нанесла удар по пунктам временной дислокации подразделений 25-й воздушно-десантной и 43-й механизированной бригад в районах Берестового и Копанки, добавил офицер.При контрабатерейной борьбе артиллерия уничтожила в районах Песчаной, Новолюбовки и Новой Кругляковки 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 152-миллиметровую буксируемую гаубицу "Мста-Б" и артиллерийское орудие американского производства M777.Всего ВСУ потеряли до двух взводов живой силы, миномет и беспилотник.

https://ria.ru/20231001/ataki-1899752212.html

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украина, харьковская область