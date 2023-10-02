https://ria.ru/20231002/arkhitektura-1899397838.html

Всемирный день архитектуры

Всемирный день архитектуры - РИА Новости, 02.10.2023

Всемирный день архитектуры

Всемирный день архитектуры (World Architecture Day) был учрежден Международным союзом архитекторов (МСА) в 1985 году и отмечается ежегодно в первый понедельник... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T02:08

2023-10-02T02:08

2023-10-02T02:08

справки

всемирный день архитектуры

в мире

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Всемирный день архитектуры (World Architecture Day) был учрежден Международным союзом архитекторов (МСА) в 1985 году и отмечается ежегодно в первый понедельник октября параллельно со Всемирным днем Хабитат Организации Объединенных Наций (ООН-Хабитат – программа ООН по населенным пунктам).Изначально было решено праздновать Всемирный день архитектуры в первый понедельник июля. В 1996 году на своей 20-й Генеральной ассамблее в Барселоне (Испания) МСА принял резолюцию о переносе мероприятия на первый понедельник октября. В 2023 году Всемирный день архитектуры будет отмечаться 2 октября.Международный союз архитекторов был образован в 1948 году в Лозанне (Швейцария) с целью объединения национальных архитектурных организаций и архитекторов всего мира. В настоящее время в него входят ключевые профессиональные организации из более чем 100 стран и территорий, он представляет свыше 1,5 миллионов архитекторов по всему миру. Традиционно в свой профессиональный праздник архитекторы во всем мире собираются на конференции, чтобы обсудить условия и результаты своей практической деятельности, рассматривают проблемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии.Ежегодно МСА выбирает тему, которой будет посвящен Всемирный день архитектуры.В 2023 году тема мероприятия – "Архитектура для устойчивых сообществ". В ее рамках МСА стремится сделать особый акцент на способности и ответственности архитектуры за создание жизнеспособного общественного пространства и открытие международной дискуссии об отношениях между городскими и сельскими районами во всех странах. Неконтролируемое разрастание городов по всему миру угрожает экологическому, социальному и экономическому балансу земного шара. Климатические кризисы, глобальная пандемия и политические потрясения во многих странах выявили социальное, экономическое и экологическое неравенство, которое угрожает сообществам во всем мире и непропорционально затрагивает бедные и маргинализированные группы. МСА призывает поощрять концепции и политику территориального и городского планирования, которые позволяют архитекторам разрабатывать инновационные решения для устойчивых сообществ, "гуманизировать" все типы урбанизации, уважать культурное наследие, восстанавливать связь с природой и биоразнообразием. В рамках Всемирного дня архитектуры в разных городах и странах существует традиция отмечать Дни архитектуры.В России впервые Дни архитектуры отмечали в 2006 году в Нижнем Новгороде. Мероприятие было призвано привлечь внимание общественности к тем, кто вносит вклад в преобразование жизни города. В октябре 2008 года Дни архитектуры впервые прошли в Москве. Их целью было привлечь внимание общественности, городских властей, туристов и граждан столицы к жизни города и достижениям современной архитектуры. В рамках мероприятия прошли экскурсии по самым интересным архитектурным объектам города. В качестве экскурсоводов выступили архитекторы, девелоперы, архитектурные критики и пр. Фестивали под брендом "Дни архитектуры в России" также проходили в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Вологде, Воронеже, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах.В рамках фестивалей проводятся конференции, лекции, конкурсы-смотры, экскурсии по объектам современной архитектуры и историческим местам, посещения мастерских и другие мероприятия.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, всемирный день архитектуры, в мире