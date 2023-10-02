https://ria.ru/20231002/argentina-1899822805.html

Кандидат в президенты Аргентины предрек стране превращение в трущобы

Кандидат в президенты Аргентины предрек стране превращение в трущобы - РИА Новости, 02.10.2023

Кандидат в президенты Аргентины предрек стране превращение в трущобы

Аргентина, если сохранит текущую экономическую политику, рискует превратиться в страну трущоб, считает экономист, кандидат в президенты от крайне правой... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T05:47

2023-10-02T05:47

2023-10-02T05:47

аргентина

италия

франция

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Аргентина, если сохранит текущую экономическую политику, рискует превратиться в страну трущоб, считает экономист, кандидат в президенты от крайне правой либертарианской партии Хавьер Милей. "Аргентина находится в упадке по вине политической касты. Если мы продолжим (действующую экономическую политику), через 50 лет мы превратимся в самые большие трущобы в мире", - сказал он во время дебатов. "Аргентина вступила в двадцатый век, будучи самой богатой в мире страной. Сегодня у нас бедность более 40%, нищета 10%, неконтролируемая инфляция, мы на грани худшего кризиса в истории Аргентины", - добавил Милей. Он напомнил, что его предложение заключается в проведении государственной реформы, которая будет заключаться в существенном сокращении госрасходов, снижении налогов, проведении приватизации, закрытии Центрального банка. "Благодаря этому комплексу мер Аргентина могла бы через 15 лет достичь уровня жизни, как в Италии или Франции. Если вы мне дадите 20 лет - как в Германии, а если 35 - то как в США", - сказал Милей. Выборы президента запланированы на 22 октября.

https://ria.ru/20230824/vstuplenie-1892107230.html

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италия

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аргентина, италия, франция