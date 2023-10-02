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Кандидат в президенты Аргентины предрек стране превращение в трущобы - РИА Новости, 02.10.2023
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05:47 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/argentina-1899822805.html
Кандидат в президенты Аргентины предрек стране превращение в трущобы
Кандидат в президенты Аргентины предрек стране превращение в трущобы - РИА Новости, 02.10.2023
Кандидат в президенты Аргентины предрек стране превращение в трущобы
Аргентина, если сохранит текущую экономическую политику, рискует превратиться в страну трущоб, считает экономист, кандидат в президенты от крайне правой... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T05:47
2023-10-02T05:47
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Аргентина, если сохранит текущую экономическую политику, рискует превратиться в страну трущоб, считает экономист, кандидат в президенты от крайне правой либертарианской партии Хавьер Милей. "Аргентина находится в упадке по вине политической касты. Если мы продолжим (действующую экономическую политику), через 50 лет мы превратимся в самые большие трущобы в мире", - сказал он во время дебатов. "Аргентина вступила в двадцатый век, будучи самой богатой в мире страной. Сегодня у нас бедность более 40%, нищета 10%, неконтролируемая инфляция, мы на грани худшего кризиса в истории Аргентины", - добавил Милей. Он напомнил, что его предложение заключается в проведении государственной реформы, которая будет заключаться в существенном сокращении госрасходов, снижении налогов, проведении приватизации, закрытии Центрального банка. "Благодаря этому комплексу мер Аргентина могла бы через 15 лет достичь уровня жизни, как в Италии или Франции. Если вы мне дадите 20 лет - как в Германии, а если 35 - то как в США", - сказал Милей. Выборы президента запланированы на 22 октября.
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аргентина, италия, франция
Аргентина, Италия, Франция
Кандидат в президенты Аргентины предрек стране превращение в трущобы

Кандидат в президенты Аргентины Милей предрек стране превращение в трущобы

© AP Photo / Victor R. CaivanoПассажиры в аэропорту Эсейса, Аргентина
Пассажиры в аэропорту Эсейса, Аргентина - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Victor R. Caivano
Пассажиры в аэропорту Эсейса, Аргентина. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Аргентина, если сохранит текущую экономическую политику, рискует превратиться в страну трущоб, считает экономист, кандидат в президенты от крайне правой либертарианской партии Хавьер Милей.
«
"Аргентина находится в упадке по вине политической касты. Если мы продолжим (действующую экономическую политику), через 50 лет мы превратимся в самые большие трущобы в мире", - сказал он во время дебатов.
"Аргентина вступила в двадцатый век, будучи самой богатой в мире страной. Сегодня у нас бедность более 40%, нищета 10%, неконтролируемая инфляция, мы на грани худшего кризиса в истории Аргентины", - добавил Милей.
Он напомнил, что его предложение заключается в проведении государственной реформы, которая будет заключаться в существенном сокращении госрасходов, снижении налогов, проведении приватизации, закрытии Центрального банка.
"Благодаря этому комплексу мер Аргентина могла бы через 15 лет достичь уровня жизни, как в Италии или Франции. Если вы мне дадите 20 лет - как в Германии, а если 35 - то как в США", - сказал Милей.
Выборы президента запланированы на 22 октября.
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