https://ria.ru/20231002/angara-a3-1899818325.html
Разработчик еще не принял решение о возвращении к разработке "Ангары-А3"
Разработчик еще не принял решение о возвращении к разработке "Ангары-А3" - РИА Новости, 02.10.2023
Разработчик еще не принял решение о возвращении к разработке "Ангары-А3"
Решение о возобновлении работ по созданию ракеты среднего класса "Ангара-А3" пока не принято, сообщил РИА Новости генеральный директор ГКНПЦ имени Хруничева... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T03:11
2023-10-02T03:11
2023-10-02T03:11
алексей варочко
российские космические системы
роскосмос
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Решение о возобновлении работ по созданию ракеты среднего класса "Ангара-А3" пока не принято, сообщил РИА Новости генеральный директор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко. "Дальнейшие работы по этой ракете не проводятся, пока не приняты решения государственных заказчиков о возобновлении проекта", - сказал Варочко. По его словам, по "Ангаре-А3" предприятие подготовило технический проект ракетного комплекса на космодроме Плесецк. Также Центр Хруничева в инициативном порядке подготовил предложения по применению ракеты среднего класса "Ангара-А3" в составе космического ракетного комплекса "Амур" на космодроме Восточный. В апреле 2019 года стало известно, что средняя модификация ракеты "Ангара" создаваться не будет из-за схожих характеристик с другой разрабатываемой ракетой "Союз-5". Позднее Варочко сообщил РИА Новости, что "Ангара-А3" все же может быть создана. "Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5", модернизированная "Ангара-А5М" и пилотируемая "Ангара-А5П", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В". В сентябре 2023 года холдинг "Российские космические системы" (входит в "Роскосмос") сообщил, что завершает создание наземной инфраструктуры для запусков ракет "Ангара" с Восточного.
https://ria.ru/20231001/angara-a5v-1899697363.html
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алексей варочко, российские космические системы , роскосмос
Алексей Варочко, Российские космические системы , Роскосмос
Разработчик еще не принял решение о возвращении к разработке "Ангары-А3"
В ГКНПЦ имени Хруничева еще не решили о возвращении к разработке "Ангары-А3"
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Решение о возобновлении работ по созданию ракеты среднего класса "Ангара-А3" пока не принято, сообщил РИА Новости генеральный директор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко.
«
"Дальнейшие работы по этой ракете не проводятся, пока не приняты решения государственных заказчиков о возобновлении проекта", - сказал Варочко.
По его словам, по "Ангаре-А3" предприятие подготовило технический проект ракетного комплекса на космодроме Плесецк. Также Центр Хруничева в инициативном порядке подготовил предложения по применению ракеты среднего класса "Ангара-А3" в составе космического ракетного комплекса "Амур" на космодроме Восточный.
В апреле 2019 года стало известно, что средняя модификация ракеты "Ангара" создаваться не будет из-за схожих характеристик с другой разрабатываемой ракетой "Союз-5". Позднее Варочко сообщил РИА Новости, что "Ангара-А3" все же может быть создана.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5", модернизированная "Ангара-А5М" и пилотируемая "Ангара-А5П", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
В сентябре 2023 года холдинг "Российские космические системы
" (входит в "Роскосмос
") сообщил, что завершает создание наземной инфраструктуры для запусков ракет "Ангара" с Восточного.
Первую ракету "Ангара-А5В" запустят после 2028 года