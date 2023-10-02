https://ria.ru/20231002/akter-1899817387.html

СМИ: умер актер из фильма "Карты, деньги, два ствола" Джейк Абрахам

СМИ: умер актер из фильма "Карты, деньги, два ствола" Джейк Абрахам - РИА Новости, 02.10.2023

СМИ: умер актер из фильма "Карты, деньги, два ствола" Джейк Абрахам

Британский актер Джейк Абрахам, наиболее известный ролью в фильме "Карты, деньги, два ствола", скончался в возрасте 56 лет от рака простаты, сообщила газета... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T02:28

2023-10-02T02:28

2023-10-02T09:51

культура

ливерпуль

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Британский актер Джейк Абрахам, наиболее известный ролью в фильме "Карты, деньги, два ствола", скончался в возрасте 56 лет от рака простаты, сообщила газета Guardian."Актер Джейк Абрахам, наиболее известный по роли Дина в фильме Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", умер в возрасте 56 лет", - говорится в статье.По данным Guardian, актер, родившийся в Ливерпуле, также сыграл в фильмах "Костолом", "Формула 51" и в британском сериале G.B.H. Как отмечает газета Liverpool Echo, в июле 2023 года актеру диагностировали рак простаты, после чего он получал паллиативную помощь.

https://ria.ru/20230926/akter-1898718173.html

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ливерпуль