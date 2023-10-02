SpaceX будет предоставлять спутниковую связь в 11 странах Африки
SpaceX будет предоставлять спутниковую широкополосную связь в 11 странах Африки
© AP Photo / Damian DovarganesГенеральный директор SpaceX Илон Маск
© AP Photo / Damian Dovarganes
Генеральный директор SpaceX Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американская космическая компания SpaceX миллиардера и предпринимателя Илона Маска начнет сотрудничество с панафриканской технологической компанией Jumia Technologies, которая будет продавать ее услуги спутниковой широкополосной связи сети Starlink в 11 странах Африки, расширяя доступ к сети на континенте, заявил главный коммерческий директор Jumia Хишам эль-Габри.
"Мы видели, как Starlink заключал подобные сделки в Юго-Восточной Азии и Южной Америке, а теперь и Африка получит возможность доступа к услугам высокоскоростного интернета... В этом месяце планируется начать продажи через наши сайты и агентов в Нигерии, а затем в Кении", - приводит слова эль-Габри агентство Блумберг.
Компания, которая специализируется на интернет-коммерции, будет распространять продукцию Starlink, в том числе спутниковое оборудование, в 11 африканских странах, в которых работает Jumia.
Первой африканской страной, получившей доступ к сервисам компании Starlink, в начале этого года стала Нигерия. Летом интернет-провайдер сообщил о начале работы на территории Кении.
Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.