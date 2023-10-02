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SpaceX будет предоставлять спутниковую связь в 11 странах Африки - РИА Новости, 02.10.2023
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16:00 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/afrika-1899990635.html
SpaceX будет предоставлять спутниковую связь в 11 странах Африки
SpaceX будет предоставлять спутниковую связь в 11 странах Африки - РИА Новости, 02.10.2023
SpaceX будет предоставлять спутниковую связь в 11 странах Африки
Американская космическая компания SpaceX миллиардера и предпринимателя Илона Маска начнет сотрудничество с панафриканской технологической компанией Jumia... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:00
2023-10-02T16:00
технологии
нигерия
африка
юго-восточная азия
илон маск
spacex
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американская космическая компания SpaceX миллиардера и предпринимателя Илона Маска начнет сотрудничество с панафриканской технологической компанией Jumia Technologies, которая будет продавать ее услуги спутниковой широкополосной связи сети Starlink в 11 странах Африки, расширяя доступ к сети на континенте, заявил главный коммерческий директор Jumia Хишам эль-Габри. "Мы видели, как Starlink заключал подобные сделки в Юго-Восточной Азии и Южной Америке, а теперь и Африка получит возможность доступа к услугам высокоскоростного интернета... В этом месяце планируется начать продажи через наши сайты и агентов в Нигерии, а затем в Кении", - приводит слова эль-Габри агентство Блумберг. Компания, которая специализируется на интернет-коммерции, будет распространять продукцию Starlink, в том числе спутниковое оборудование, в 11 африканских странах, в которых работает Jumia. Первой африканской страной, получившей доступ к сервисам компании Starlink, в начале этого года стала Нигерия. Летом интернет-провайдер сообщил о начале работы на территории Кении. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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нигерия
африка
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технологии, нигерия, африка, юго-восточная азия, илон маск, spacex
Технологии, Нигерия, Африка, Юго-Восточная Азия, Илон Маск, SpaceX
SpaceX будет предоставлять спутниковую связь в 11 странах Африки

SpaceX будет предоставлять спутниковую широкополосную связь в 11 странах Африки

© AP Photo / Damian DovarganesГенеральный директор SpaceX Илон Маск
Генеральный директор SpaceX Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Damian Dovarganes
Генеральный директор SpaceX Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американская космическая компания SpaceX миллиардера и предпринимателя Илона Маска начнет сотрудничество с панафриканской технологической компанией Jumia Technologies, которая будет продавать ее услуги спутниковой широкополосной связи сети Starlink в 11 странах Африки, расширяя доступ к сети на континенте, заявил главный коммерческий директор Jumia Хишам эль-Габри.
"Мы видели, как Starlink заключал подобные сделки в Юго-Восточной Азии и Южной Америке, а теперь и Африка получит возможность доступа к услугам высокоскоростного интернета... В этом месяце планируется начать продажи через наши сайты и агентов в Нигерии, а затем в Кении", - приводит слова эль-Габри агентство Блумберг.
Компания, которая специализируется на интернет-коммерции, будет распространять продукцию Starlink, в том числе спутниковое оборудование, в 11 африканских странах, в которых работает Jumia.
Первой африканской страной, получившей доступ к сервисам компании Starlink, в начале этого года стала Нигерия. Летом интернет-провайдер сообщил о начале работы на территории Кении.
Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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ТехнологииНигерияАфрикаЮго-Восточная АзияИлон МаскSpaceX
 
 
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