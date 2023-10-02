https://ria.ru/20231002/afrika-1899990635.html

SpaceX будет предоставлять спутниковую связь в 11 странах Африки

SpaceX будет предоставлять спутниковую связь в 11 странах Африки - РИА Новости, 02.10.2023

SpaceX будет предоставлять спутниковую связь в 11 странах Африки

Американская космическая компания SpaceX миллиардера и предпринимателя Илона Маска начнет сотрудничество с панафриканской технологической компанией Jumia... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:00

2023-10-02T16:00

2023-10-02T16:00

технологии

нигерия

африка

юго-восточная азия

илон маск

spacex

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американская космическая компания SpaceX миллиардера и предпринимателя Илона Маска начнет сотрудничество с панафриканской технологической компанией Jumia Technologies, которая будет продавать ее услуги спутниковой широкополосной связи сети Starlink в 11 странах Африки, расширяя доступ к сети на континенте, заявил главный коммерческий директор Jumia Хишам эль-Габри. "Мы видели, как Starlink заключал подобные сделки в Юго-Восточной Азии и Южной Америке, а теперь и Африка получит возможность доступа к услугам высокоскоростного интернета... В этом месяце планируется начать продажи через наши сайты и агентов в Нигерии, а затем в Кении", - приводит слова эль-Габри агентство Блумберг. Компания, которая специализируется на интернет-коммерции, будет распространять продукцию Starlink, в том числе спутниковое оборудование, в 11 африканских странах, в которых работает Jumia. Первой африканской страной, получившей доступ к сервисам компании Starlink, в начале этого года стала Нигерия. Летом интернет-провайдер сообщил о начале работы на территории Кении. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.

https://ria.ru/20230923/mask-1898174458.html

нигерия

африка

юго-восточная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, нигерия, африка, юго-восточная азия, илон маск, spacex