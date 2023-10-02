https://ria.ru/20231002/aerolodka-1899864548.html

Транспортной полиции Москвы передали новую отечественную аэролодку

Транспортной полиции Москвы передали новую отечественную аэролодку - РИА Новости, 02.10.2023

Транспортной полиции Москвы передали новую отечественную аэролодку

Мосгортранс передал аэролодку МВД России на водном транспорте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:10

2023-10-02T11:10

2023-10-02T11:40

москва

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899881863_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_157faaff2b4506ee90a16230c3a9be08.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мосгортранс передал аэролодку МВД России на водном транспорте, передает корреспондент РИА Новости. "Приятно, что сегодняшняя аэролодка российского производства, что не будет проблемой для запчастей и технического обслуживания", - сказал начальник ГУ на транспорте МВД РФ Олег Калинкин. По словам Калинкина, результаты, которые сегодня показывают сотрудники водной полиции, достаточно эффективные. На водной глади реки Москвы и тех водоемов, которые находятся в границах города, стало меньше различных происшествий. Сотрудниками больше выявляется административных правонарушений, что и способствует профилактике на воде.

https://ria.ru/20230711/kamery-1883554429.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, общество