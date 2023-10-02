https://ria.ru/20231002/aerolodka-1899864548.html
Транспортной полиции Москвы передали новую отечественную аэролодку
Транспортной полиции Москвы передали новую отечественную аэролодку - РИА Новости, 02.10.2023
Транспортной полиции Москвы передали новую отечественную аэролодку
Мосгортранс передал аэролодку МВД России на водном транспорте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:10
2023-10-02T11:10
2023-10-02T11:40
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россия
общество
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мосгортранс передал аэролодку МВД России на водном транспорте, передает корреспондент РИА Новости. "Приятно, что сегодняшняя аэролодка российского производства, что не будет проблемой для запчастей и технического обслуживания", - сказал начальник ГУ на транспорте МВД РФ Олег Калинкин. По словам Калинкина, результаты, которые сегодня показывают сотрудники водной полиции, достаточно эффективные. На водной глади реки Москвы и тех водоемов, которые находятся в границах города, стало меньше различных происшествий. Сотрудниками больше выявляется административных правонарушений, что и способствует профилактике на воде.
https://ria.ru/20230711/kamery-1883554429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, общество
Транспортной полиции Москвы передали новую отечественную аэролодку
Мосгортранс передал отечественную аэролодку МВД России на водном транспорте
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мосгортранс передал аэролодку МВД России на водном транспорте, передает корреспондент РИА Новости.
"Приятно, что сегодняшняя аэролодка российского производства, что не будет проблемой для запчастей и технического обслуживания", - сказал начальник ГУ на транспорте МВД РФ
Олег Калинкин.
По словам Калинкина, результаты, которые сегодня показывают сотрудники водной полиции, достаточно эффективные. На водной глади реки Москвы и тех водоемов, которые находятся в границах города, стало меньше различных происшествий. Сотрудниками больше выявляется административных правонарушений, что и способствует профилактике на воде.
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