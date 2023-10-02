https://ria.ru/20231002/aeroflot-1900065433.html
"Аэрофлот" начислит по 3 тысячи миль пассажирам рейса SU2148 Москва-Анталья
"Аэрофлот" начислит по 3 тысячи миль пассажирам рейса SU2148 Москва-Анталья - РИА Новости, 02.10.2023
"Аэрофлот" начислит по 3 тысячи миль пассажирам рейса SU2148 Москва-Анталья
Пассажиры рейса SU2148 Москва - Анталья авиакомпании "Аэрофлот" первыми получат дополнительную компенсацию в размере 3000 миль "Аэрофлот Бонус" каждый за... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T22:06
2023-10-02T22:06
2023-10-02T22:08
москва
анталья (провинция)
аэрофлот
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пассажиры рейса SU2148 Москва - Анталья авиакомпании "Аэрофлот" первыми получат дополнительную компенсацию в размере 3000 миль "Аэрофлот Бонус" каждый за задержку вылета, сообщает пресс-служба перевозчика. Программа компенсации за задержку рейсов милями заработала в понедельник, 2 октября, говорится в сообщении. Ранее стало известно, что рейс SU2148 Москва - Анталья был задержан по техническим причинам из-за замечаний по работе системы кондиционирования. В 9:52 рейс вылетел из Москвы, в 14:53 приземлился в аэропорту Антальи. На время ожидания пассажирам было предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота – передано питание и напитки, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20231002/aeroflot-1899984696.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, анталья (провинция), аэрофлот
Москва, Анталья (провинция), Аэрофлот
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пассажиры рейса SU2148 Москва - Анталья авиакомпании "Аэрофлот" первыми получат дополнительную компенсацию в размере 3000 миль "Аэрофлот Бонус" каждый за задержку вылета, сообщает пресс-служба перевозчика.
Программа компенсации за задержку рейсов милями заработала в понедельник, 2 октября, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что рейс SU2148 Москва - Анталья был задержан по техническим причинам из-за замечаний по работе системы кондиционирования. В 9:52 рейс вылетел из Москвы, в 14:53 приземлился в аэропорту Антальи.
На время ожидания пассажирам было предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота – передано питание и напитки, подчеркнули в пресс-службе.
"Аэрофлот" будет компенсировать задержку рейсов милями программы лояльности