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"Аэрофлот" начислит по 3 тысячи миль пассажирам рейса SU2148 Москва-Анталья - РИА Новости, 02.10.2023
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22:06 02.10.2023 (обновлено: 22:08 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/aeroflot-1900065433.html
"Аэрофлот" начислит по 3 тысячи миль пассажирам рейса SU2148 Москва-Анталья
"Аэрофлот" начислит по 3 тысячи миль пассажирам рейса SU2148 Москва-Анталья - РИА Новости, 02.10.2023
"Аэрофлот" начислит по 3 тысячи миль пассажирам рейса SU2148 Москва-Анталья
Пассажиры рейса SU2148 Москва - Анталья авиакомпании "Аэрофлот" первыми получат дополнительную компенсацию в размере 3000 миль "Аэрофлот Бонус" каждый за... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T22:06
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москва
анталья (провинция)
аэрофлот
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пассажиры рейса SU2148 Москва - Анталья авиакомпании "Аэрофлот" первыми получат дополнительную компенсацию в размере 3000 миль "Аэрофлот Бонус" каждый за задержку вылета, сообщает пресс-служба перевозчика. Программа компенсации за задержку рейсов милями заработала в понедельник, 2 октября, говорится в сообщении. Ранее стало известно, что рейс SU2148 Москва - Анталья был задержан по техническим причинам из-за замечаний по работе системы кондиционирования. В 9:52 рейс вылетел из Москвы, в 14:53 приземлился в аэропорту Антальи. На время ожидания пассажирам было предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота – передано питание и напитки, подчеркнули в пресс-службе.
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москва, анталья (провинция), аэрофлот
Москва, Анталья (провинция), Аэрофлот

"Аэрофлот" начислит по 3 тысячи миль пассажирам рейса SU2148 Москва-Анталья

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Символика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пассажиры рейса SU2148 Москва - Анталья авиакомпании "Аэрофлот" первыми получат дополнительную компенсацию в размере 3000 миль "Аэрофлот Бонус" каждый за задержку вылета, сообщает пресс-служба перевозчика.
Программа компенсации за задержку рейсов милями заработала в понедельник, 2 октября, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что рейс SU2148 Москва - Анталья был задержан по техническим причинам из-за замечаний по работе системы кондиционирования. В 9:52 рейс вылетел из Москвы, в 14:53 приземлился в аэропорту Антальи.
На время ожидания пассажирам было предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота – передано питание и напитки, подчеркнули в пресс-службе.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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Вчера, 15:39
 
МоскваАнталья (провинция)Аэрофлот
 
 
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