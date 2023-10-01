https://ria.ru/20231001/zakonoproekt-1899793370.html

Байден ждет от конгресса отдельного законопроекта по помощи Украине

Байден ждет от конгресса отдельного законопроекта по помощи Украине - РИА Новости, 01.10.2023

Байден ждет от конгресса отдельного законопроекта по помощи Украине

Президент США Джо Байден на фоне утверждения временного бюджета работы федерального правительства заявил, что срочно ждет от конгресса, включая спикера палаты... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T19:45

2023-10-01T19:45

2023-10-01T20:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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сша

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кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне утверждения временного бюджета работы федерального правительства заявил, что срочно ждет от конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти, отдельного законопроекта по помощи Украине."Они заявили, что поддержат Украину отдельным голосованием. Мы не можем ни при каких обстоятельствах прервать американскую помощь Украине. Я ожидаю от спикера, что он выполнит свое обязательство обеспечить прохождение (законопроекта - ред.)", - заявил он в ходе своего воскресного выступления в Белом доме.Байден подчеркнул, что у США остается "немного времени" для принятия конгрессом нового законопроекта по Украине, заявив об "ощущении крайней срочности".В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавровтакже заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231001/makkarti-1899786783.html

https://ria.ru/20231001/grem-1899792846.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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