Рейтинг@Mail.ru
Байден ждет от конгресса отдельного законопроекта по помощи Украине - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 01.10.2023 (обновлено: 20:02 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/zakonoproekt-1899793370.html
Байден ждет от конгресса отдельного законопроекта по помощи Украине
Байден ждет от конгресса отдельного законопроекта по помощи Украине - РИА Новости, 01.10.2023
Байден ждет от конгресса отдельного законопроекта по помощи Украине
Президент США Джо Байден на фоне утверждения временного бюджета работы федерального правительства заявил, что срочно ждет от конгресса, включая спикера палаты... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T19:45
2023-10-01T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джо байден
конгресс сша
сша
россия
кевин маккарти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897924124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ece08984a573c102fdf227a8067dadad.jpg
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне утверждения временного бюджета работы федерального правительства заявил, что срочно ждет от конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти, отдельного законопроекта по помощи Украине."Они заявили, что поддержат Украину отдельным голосованием. Мы не можем ни при каких обстоятельствах прервать американскую помощь Украине. Я ожидаю от спикера, что он выполнит свое обязательство обеспечить прохождение (законопроекта - ред.)", - заявил он в ходе своего воскресного выступления в Белом доме.Байден подчеркнул, что у США остается "немного времени" для принятия конгрессом нового законопроекта по Украине, заявив об "ощущении крайней срочности".В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавровтакже заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231001/makkarti-1899786783.html
https://ria.ru/20231001/grem-1899792846.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897924124_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_bf0228ffac5e11568de6219ae19b8989.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, джо байден, конгресс сша, сша, россия, кевин маккарти, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джо Байден, Конгресс США, США, Россия, Кевин Маккарти, Сергей Лавров, НАТО
Байден ждет от конгресса отдельного законопроекта по помощи Украине

Байден заявил, что срочно ждет от конгресса отдельного проекта по помощи Украине

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден на встрече в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Джо Байден на встрече в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден на встрече в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне утверждения временного бюджета работы федерального правительства заявил, что срочно ждет от конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти, отдельного законопроекта по помощи Украине.
«
"Они заявили, что поддержат Украину отдельным голосованием. Мы не можем ни при каких обстоятельствах прервать американскую помощь Украине. Я ожидаю от спикера, что он выполнит свое обязательство обеспечить прохождение (законопроекта - ред.)", - заявил он в ходе своего воскресного выступления в Белом доме.
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Маккарти заявил, что защита границы США важнее помощи Украине
Вчера, 18:46
Байден подчеркнул, что у США остается "немного времени" для принятия конгрессом нового законопроекта по Украине, заявив об "ощущении крайней срочности".
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавровтакже заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Сенатор сравнил последствия остановки помощи Киеву с уходом из Афганистана
Вчера, 19:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжо БайденКонгресс СШАСШАРоссияКевин МаккартиСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала