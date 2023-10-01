Байден ждет от конгресса отдельного законопроекта по помощи Украине
Байден заявил, что срочно ждет от конгресса отдельного проекта по помощи Украине
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден на встрече в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден на встрече в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне утверждения временного бюджета работы федерального правительства заявил, что срочно ждет от конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти, отдельного законопроекта по помощи Украине.
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"Они заявили, что поддержат Украину отдельным голосованием. Мы не можем ни при каких обстоятельствах прервать американскую помощь Украине. Я ожидаю от спикера, что он выполнит свое обязательство обеспечить прохождение (законопроекта - ред.)", - заявил он в ходе своего воскресного выступления в Белом доме.
Байден подчеркнул, что у США остается "немного времени" для принятия конгрессом нового законопроекта по Украине, заявив об "ощущении крайней срочности".
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавровтакже заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.