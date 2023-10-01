Захарова прокомментировала присвоение разведбату ВСУ имени Коновальца
Захарова: Киев доказал свою нацистскую суть, назвав батальон в честь Коновальца
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Присвоение одному из батальонов ВСУ имени руководителя Организации украинских националистов* (ОУН*) Евгения Коновальца является очередным подтверждением нацистской сущности киевского режима, этот нацист был одним из самых верных и лояльных "гитлеровцев", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее Зеленский присвоил 131-му отдельному разведывательному батальону Сухопутных войск ВСУ имя Коновальца. Коновалец в 1929 году за рубежом создал ОУН*, при нем продвигалась идеология воинствующего антисемитизма и планировалось массовое уничтожение поляков, позже вылившееся в Волынскую резню. С 1933 года Коновалец и ОУН* активно сотрудничали со спецслужбами Третьего рейха, наращивали свои боевые возможности, чтобы выступить на стороне Германии в войне с Советским Союзом. Суд в СССР заочно приговорил Коновальца к смертной казни за непосредственное участие в массовом убийстве рабочих киевского завода "Арсенал", восставших в январе 1918 года против украинской националистической власти. К 1938 году советское руководство поручило органам госбезопасности ликвидировать Коновальца, чтобы обезглавить ОУН* и внести раскол в ряды украинских националистов. Коновалец был ликвидирован 23 мая 1938 года в нидерландском Роттердаме легендарным сотрудником органов госбезопасности СССР Павлом Судоплатовым.
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"И вновь подтверждение нацистской сути киевского режима — еще одно подразделение боевиков получило именное присвоение "в честь" гитлеровца Евгения Коновальца. <...> Из всех украинских нацистов именно Коновалец был одним из наиболее верных гитлеровцев, причем самым лояльным", — написала Захарова.
Она отметила, что этот нацист работал на Германию еще со времен Первой мировой войны, его отряды наняли для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году. "После того как бежал из родной страны, все свои силы посвятил созданию пронацистских украинских организаций соотечественников в межвоенной Европе", — рассказала Захарова.
Кроме того, она отметила, что Коновалец в Германии работал на fбвер с 1922 года. "За деньги продавал немцам информацию о польской армии, куда Германия, уже под национал-социалистами, вторглась через несколько лет. Его организации проводили диверсии против советских дипломатов (включая убийство консула Майлова), польских властей на протяжении 20-30-х годов, параллельно вынашивая планы вторжения в Советский Союз", — написала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на тот факт, что Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу. "Есть сведения, что Коновалец лично потом печатал воззвания к украинцам поддержать фюрера. За это руководство НСДАП помогало Организации украинских националистов* с инструкторами, матчастью и базами", — подчеркнула она.
* Террористическая организация, запрещенная в России.