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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 01.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T23:57

2023-10-01T23:57

2023-10-01T23:57

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "В Херсоне прозвучали взрывы", - говорится в сообщении издания.В подконтрольных Киеву частях Херсонской области ранее была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев

херсонская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсон, киев, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф