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На выборах в парламент в Словакии побеждает оппозиционная партия SMER
На выборах в парламент в Словакии побеждает оппозиционная партия SMER - РИА Новости, 01.10.2023
На выборах в парламент в Словакии побеждает оппозиционная партия SMER
Оппозиционная партия Smer побеждает на внеочередных выборах в парламент Словакии, набирая 22,6% голосов, свидетельствуют первые данные управления статистики... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T00:11
2023-10-01T00:11
2023-10-01T10:19
в мире
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БРАТИСЛАВА, 1 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия Smer побеждает на внеочередных выборах в парламент Словакии, набирая 22,6% голосов, свидетельствуют первые данные управления статистики республики."Партия Smer набирает 22,6% голосов", - свидетельствуют данные, опубликованные управлением статистики вскоре после окончания голосования на всех участках.В информации не указывается, сколько голосов было обработано на данную минуту.Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. К участию были допущены 24 партии и одна коалиция.
https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899621019.html
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в мире, словакия
На выборах в парламент в Словакии побеждает оппозиционная партия SMER
На выборах в парламент в Словакии побеждает оппозиционная партия SMER с 22,6 %
БРАТИСЛАВА, 1 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия Smer побеждает на внеочередных выборах в парламент Словакии, набирая 22,6% голосов, свидетельствуют первые данные управления статистики республики.
«
"Партия Smer набирает 22,6% голосов", - свидетельствуют данные, опубликованные управлением статистики вскоре после окончания голосования на всех участках.
В информации не указывается, сколько голосов было обработано на данную минуту.
Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. К участию были допущены 24 партии и одна коалиция.
Глава Словакии не смогла сразу проголосовать из-за подозрительного предмета