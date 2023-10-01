https://ria.ru/20231001/vybory-1899688493.html

На выборах в парламент в Словакии побеждает оппозиционная партия SMER

На выборах в парламент в Словакии побеждает оппозиционная партия SMER - РИА Новости, 01.10.2023

На выборах в парламент в Словакии побеждает оппозиционная партия SMER

Оппозиционная партия Smer побеждает на внеочередных выборах в парламент Словакии, набирая 22,6% голосов, свидетельствуют первые данные управления статистики... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T00:11

2023-10-01T00:11

2023-10-01T10:19

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БРАТИСЛАВА, 1 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия Smer побеждает на внеочередных выборах в парламент Словакии, набирая 22,6% голосов, свидетельствуют первые данные управления статистики республики."Партия Smer набирает 22,6% голосов", - свидетельствуют данные, опубликованные управлением статистики вскоре после окончания голосования на всех участках.В информации не указывается, сколько голосов было обработано на данную минуту.Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. К участию были допущены 24 партии и одна коалиция.

https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899621019.html

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