Рейтинг@Mail.ru
На выборах в парламент в Словакии побеждает оппозиционная партия SMER - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 01.10.2023 (обновлено: 10:19 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/vybory-1899688493.html
На выборах в парламент в Словакии побеждает оппозиционная партия SMER
На выборах в парламент в Словакии побеждает оппозиционная партия SMER - РИА Новости, 01.10.2023
На выборах в парламент в Словакии побеждает оппозиционная партия SMER
Оппозиционная партия Smer побеждает на внеочередных выборах в парламент Словакии, набирая 22,6% голосов, свидетельствуют первые данные управления статистики... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T00:11
2023-10-01T10:19
в мире
словакия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899721478_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_78c495447955bbd8f42786127f4e82e1.jpg
БРАТИСЛАВА, 1 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия Smer побеждает на внеочередных выборах в парламент Словакии, набирая 22,6% голосов, свидетельствуют первые данные управления статистики республики."Партия Smer набирает 22,6% голосов", - свидетельствуют данные, опубликованные управлением статистики вскоре после окончания голосования на всех участках.В информации не указывается, сколько голосов было обработано на данную минуту.Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. К участию были допущены 24 партии и одна коалиция.
https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899621019.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899721478_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_d7017a98d4766389aee3e622f11e7544.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия
В мире, Словакия
На выборах в парламент в Словакии побеждает оппозиционная партия SMER

На выборах в парламент в Словакии побеждает оппозиционная партия SMER с 22,6 %

© AFP 2023 / TOMAS BENEDIKOVICЧлен партии SMER Роберт Калинак и вице-президент SMER Юрай Планар выступают на пресс-конференции в штаб-квартире партии после выборов в Братиславе в Словакии. 1 октября 2023
Член партии SMER Роберт Калинак и вице-президент SMER Юрай Планар выступают на пресс-конференции в штаб-квартире партии после выборов в Братиславе в Словакии. 1 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AFP 2023 / TOMAS BENEDIKOVIC
Член партии SMER Роберт Калинак и вице-президент SMER Юрай Планар выступают на пресс-конференции в штаб-квартире партии после выборов в Братиславе в Словакии. 1 октября 2023
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 1 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия Smer побеждает на внеочередных выборах в парламент Словакии, набирая 22,6% голосов, свидетельствуют первые данные управления статистики республики.
«
"Партия Smer набирает 22,6% голосов", - свидетельствуют данные, опубликованные управлением статистики вскоре после окончания голосования на всех участках.
В информации не указывается, сколько голосов было обработано на данную минуту.
Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. К участию были допущены 24 партии и одна коалиция.
Президент Словакии Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Глава Словакии не смогла сразу проголосовать из-за подозрительного предмета
Вчера, 13:26
 
В миреСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала