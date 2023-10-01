https://ria.ru/20231001/voyska-1899701463.html

"Направить войска". В США назвали два выхода из украинского кризиса

"Направить войска". В США назвали два выхода из украинского кризиса - РИА Новости, 01.10.2023

"Направить войска". В США назвали два выхода из украинского кризиса

США должны либо признать поражение на Украине из-за риска возможной эскалации, либо отправить туда свои войска, такое мнение выразил бывший советник Пентагона... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T06:57

2023-10-01T06:57

2023-10-01T07:13

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. США должны либо признать поражение на Украине из-за риска возможной эскалации, либо отправить туда свои войска, такое мнение выразил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X."Мы подошли к тому моменту, когда должны либо сказать, что все, мы больше ничего не можем сделать, так как слишком велик риск прямой войны с Россией, либо мы вовлекаемся еще глубже и говорим об использовании наших собственных сухопутных войск", — заявил эксперт.По мнению Макгрегора США не готовы ко второму варианту развития событий."Заключите мир, глупцы!" — призвал эксперт.Ранее газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса сообщила, что Лондон намерен впервые разместить на Украине свои войска для тренировки ВСУ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20231001/britaniya-1899691327.html

https://ria.ru/20231001/opasnost-1899700288.html

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в мире, сша, великобритания, украина, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, пентагон