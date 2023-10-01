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"Направить войска". В США назвали два выхода из украинского кризиса - РИА Новости, 01.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:57 01.10.2023 (обновлено: 07:13 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/voyska-1899701463.html
"Направить войска". В США назвали два выхода из украинского кризиса
"Направить войска". В США назвали два выхода из украинского кризиса - РИА Новости, 01.10.2023
"Направить войска". В США назвали два выхода из украинского кризиса
США должны либо признать поражение на Украине из-за риска возможной эскалации, либо отправить туда свои войска, такое мнение выразил бывший советник Пентагона... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T06:57
2023-10-01T07:13
специальная военная операция на украине
в мире
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великобритания
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. США должны либо признать поражение на Украине из-за риска возможной эскалации, либо отправить туда свои войска, такое мнение выразил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X."Мы подошли к тому моменту, когда должны либо сказать, что все, мы больше ничего не можем сделать, так как слишком велик риск прямой войны с Россией, либо мы вовлекаемся еще глубже и говорим об использовании наших собственных сухопутных войск", — заявил эксперт.По мнению Макгрегора США не готовы ко второму варианту развития событий."Заключите мир, глупцы!" — призвал эксперт.Ранее газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса сообщила, что Лондон намерен впервые разместить на Украине свои войска для тренировки ВСУ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20231001/britaniya-1899691327.html
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в мире, сша, великобритания, украина, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Великобритания, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Пентагон
"Направить войска". В США назвали два выхода из украинского кризиса

Полковник Макгрегор: США остается либо уйти с Украины, либо ввести свои войска

© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. США должны либо признать поражение на Украине из-за риска возможной эскалации, либо отправить туда свои войска, такое мнение выразил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.
"Мы подошли к тому моменту, когда должны либо сказать, что все, мы больше ничего не можем сделать, так как слишком велик риск прямой войны с Россией, либо мы вовлекаемся еще глубже и говорим об использовании наших собственных сухопутных войск", — заявил эксперт.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
СМИ: Британия отправит войска на Украину
00:52
По мнению Макгрегора США не готовы ко второму варианту развития событий.
«
"Заключите мир, глупцы!" — призвал эксперт.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса сообщила, что Лондон намерен впервые разместить на Украине свои войска для тренировки ВСУ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Это знак. Украина вскрыла смертельную опасность для США
05:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВеликобританияУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
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