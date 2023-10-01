https://ria.ru/20231001/voennye-1899788764.html

Британия планирует подготовить 50 тысяч украинских военных к концу года

Британия планирует подготовить 50 тысяч украинских военных к концу года - РИА Новости, 01.10.2023

Британия планирует подготовить 50 тысяч украинских военных к концу года

Более 50 тысяч украинских солдат пройдут обучение в Британии к концу 2023 года, заявил в воскресенье министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T19:03

2023-10-01T19:03

2023-10-01T19:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

сергей лавров

дмитрий песков

грант шэппс

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч украинских солдат пройдут обучение в Британии к концу 2023 года, заявил в воскресенье министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс. "К концу этого года мы подготовим более 50 тысяч украинских новобранцев", - отметил он на съезде Консервативной партии. При этом Шэппс подчеркнул, что Британия приступила к обучению украинских военных "задолго до начала" нынешнего конфликта. Ранее британское минобороны сообщало, что в общей сложности Британия обучила свыше 23,5 тысячи украинских военнослужащих с начала 2022 года. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231001/soldaty-1899749271.html

https://ria.ru/20230726/ukraina-1886395795.html

россия

украина

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, дмитрий песков, грант шэппс, нато