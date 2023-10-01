Британия планирует подготовить 50 тысяч украинских военных к концу года
Шэппс: более 50 тысяч украинских солдат пройдут обучение в Британии к концу года
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч украинских солдат пройдут обучение в Британии к концу 2023 года, заявил в воскресенье министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.
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"К концу этого года мы подготовим более 50 тысяч украинских новобранцев", - отметил он на съезде Консервативной партии.
При этом Шэппс подчеркнул, что Британия приступила к обучению украинских военных "задолго до начала" нынешнего конфликта.
Ранее британское минобороны сообщало, что в общей сложности Британия обучила свыше 23,5 тысячи украинских военнослужащих с начала 2022 года.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".