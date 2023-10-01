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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 01.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Российские войска за сутки на купянском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих и склад боеприпасов, поразили гаубицы "Мста-Б" и Д-30, сообщили в РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:23
2023-10-01T14:23
2023-10-01T14:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки на купянском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих и склад боеприпасов, поразили гаубицы "Мста-Б" и Д-30, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР."Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сводке министерства.Также в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения украинских войск, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20231001/uscherb-1899750767.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: на Купянском направлении уничтожили до 25 украинских военных