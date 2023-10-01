https://ria.ru/20231001/voennye-1899750651.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 01.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Российские войска за сутки на купянском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих и склад боеприпасов, поразили гаубицы "Мста-Б" и Д-30, сообщили в РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:23

2023-10-01T14:23

2023-10-01T14:25

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки на купянском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих и склад боеприпасов, поразили гаубицы "Мста-Б" и Д-30, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР."Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сводке министерства.Также в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения украинских войск, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231001/uscherb-1899750767.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность