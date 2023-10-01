https://ria.ru/20231001/velikobritaniya-1899778371.html
Великобритания подписала контракты на разработку ударных подлодок
Великобритания подписала контракты на разработку ударных подлодок - РИА Новости, 01.10.2023
Великобритания подписала контракты на разработку ударных подлодок
Великобритания подписала контракты на 4 миллиарда фунтов стерлингов с ведущими предприятиями на разработку мощных ударных подводных лодок, заявил в воскресенье... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T17:29
2023-10-01T17:29
2023-10-01T17:51
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:76:3061:1798_1920x0_80_0_0_f37326c750079cfb2d2aef61149b7801.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Великобритания подписала контракты на 4 миллиарда фунтов стерлингов с ведущими предприятиями на разработку мощных ударных подводных лодок, заявил в воскресенье министр обороны страны Грант Шэппс."Я могу объявить, что мы подписали контракты на 4 миллиарда фунтов с ведущими британскими предприятиями, чтобы простимулировать разработку самых мощный ударных подводных лодок, какие когда-либо использовались Королевским военно-морским флотом", - сказал Шэппс на съезде Консервативной партии.
https://ria.ru/20230928/pvo-1899241768.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:0:2674:2006_1920x0_80_0_0_6a3ecd7d76d626f5b4850270e07b48f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире
Великобритания подписала контракты на разработку ударных подлодок
Лондон направит четыре миллиарда фунтов на разработку ударных подлодок
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Великобритания подписала контракты на 4 миллиарда фунтов стерлингов с ведущими предприятиями на разработку мощных ударных подводных лодок, заявил в воскресенье министр обороны страны Грант Шэппс.
"Я могу объявить, что мы подписали контракты на 4 миллиарда фунтов с ведущими британскими предприятиями, чтобы простимулировать разработку самых мощный ударных подводных лодок, какие когда-либо использовались Королевским военно-морским флотом", - сказал Шэппс на съезде Консервативной партии.
Залужный призвал Великобританию помочь с усилением ПВО Украины