https://ria.ru/20231001/velikobritaniya-1899778371.html

Великобритания подписала контракты на разработку ударных подлодок

Великобритания подписала контракты на разработку ударных подлодок - РИА Новости, 01.10.2023

Великобритания подписала контракты на разработку ударных подлодок

Великобритания подписала контракты на 4 миллиарда фунтов стерлингов с ведущими предприятиями на разработку мощных ударных подводных лодок, заявил в воскресенье... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T17:29

2023-10-01T17:29

2023-10-01T17:51

великобритания

в мире

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Великобритания подписала контракты на 4 миллиарда фунтов стерлингов с ведущими предприятиями на разработку мощных ударных подводных лодок, заявил в воскресенье министр обороны страны Грант Шэппс."Я могу объявить, что мы подписали контракты на 4 миллиарда фунтов с ведущими британскими предприятиями, чтобы простимулировать разработку самых мощный ударных подводных лодок, какие когда-либо использовались Королевским военно-морским флотом", - сказал Шэппс на съезде Консервативной партии.

https://ria.ru/20230928/pvo-1899241768.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, в мире