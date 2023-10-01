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Великобритания подписала контракты на разработку ударных подлодок - РИА Новости, 01.10.2023
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17:29 01.10.2023 (обновлено: 17:51 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/velikobritaniya-1899778371.html
Великобритания подписала контракты на разработку ударных подлодок
Великобритания подписала контракты на разработку ударных подлодок - РИА Новости, 01.10.2023
Великобритания подписала контракты на разработку ударных подлодок
Великобритания подписала контракты на 4 миллиарда фунтов стерлингов с ведущими предприятиями на разработку мощных ударных подводных лодок, заявил в воскресенье... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T17:29
2023-10-01T17:51
великобритания
в мире
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Великобритания подписала контракты на 4 миллиарда фунтов стерлингов с ведущими предприятиями на разработку мощных ударных подводных лодок, заявил в воскресенье министр обороны страны Грант Шэппс."Я могу объявить, что мы подписали контракты на 4 миллиарда фунтов с ведущими британскими предприятиями, чтобы простимулировать разработку самых мощный ударных подводных лодок, какие когда-либо использовались Королевским военно-морским флотом", - сказал Шэппс на съезде Консервативной партии.
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великобритания, в мире
Великобритания, В мире
Великобритания подписала контракты на разработку ударных подлодок

Лондон направит четыре миллиарда фунтов на разработку ударных подлодок

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Великобритания подписала контракты на 4 миллиарда фунтов стерлингов с ведущими предприятиями на разработку мощных ударных подводных лодок, заявил в воскресенье министр обороны страны Грант Шэппс.
"Я могу объявить, что мы подписали контракты на 4 миллиарда фунтов с ведущими британскими предприятиями, чтобы простимулировать разработку самых мощный ударных подводных лодок, какие когда-либо использовались Королевским военно-морским флотом", - сказал Шэппс на съезде Консервативной партии.
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