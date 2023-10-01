https://ria.ru/20231001/uzbekistan-1899704655.html
Президент Узбекистана посетит Катар
Президент Узбекистана посетит Катар - РИА Новости, 01.10.2023
Президент Узбекистана посетит Катар
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Катар 1-2 октября, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T08:03
2023-10-01T08:03
2023-10-01T08:03
в мире
катар
узбекистан
доха
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 1 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Катар 1-2 октября, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. "По приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 1-2 октября посетит эту страну с государственным визитом", - говорится в сообщении. В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение двусторонних переговоров на высшем уровне, а также участие Мирзиёева в церемонии открытия международной выставки "ЭКСПО Доха - 2023" – "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда". В ходе предстоящих переговоров лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарского сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам визита ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230925/gaz-1898410215.html
https://ria.ru/20230831/uzbekistan-1893486103.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, узбекистан, доха, шавкат мирзиеев
В мире, Катар, Узбекистан, Доха, Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана посетит Катар
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Катар 1-2 октября
ТАШКЕНТ, 1 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Катар 1-2 октября, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
"По приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 1-2 октября посетит эту страну с государственным визитом", - говорится в сообщении.
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В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение двусторонних переговоров на высшем уровне, а также участие Мирзиёева в церемонии открытия международной выставки "ЭКСПО Доха
- 2023" – "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда".
В ходе предстоящих переговоров лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарского сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
По итогам визита ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях, добавили в пресс-службе.
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