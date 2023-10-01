Рейтинг@Mail.ru
Президент Узбекистана посетит Катар - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:03 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/uzbekistan-1899704655.html
Президент Узбекистана посетит Катар
Президент Узбекистана посетит Катар - РИА Новости, 01.10.2023
Президент Узбекистана посетит Катар
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Катар 1-2 октября, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T08:03
2023-10-01T08:03
в мире
катар
узбекистан
доха
шавкат мирзиеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152240/39/1522403921_0:36:2915:1676_1920x0_80_0_0_e7881407a229413d423a86a214461cc4.jpg
ТАШКЕНТ, 1 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Катар 1-2 октября, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. "По приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 1-2 октября посетит эту страну с государственным визитом", - говорится в сообщении. В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение двусторонних переговоров на высшем уровне, а также участие Мирзиёева в церемонии открытия международной выставки "ЭКСПО Доха - 2023" – "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда". В ходе предстоящих переговоров лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарского сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам визита ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230925/gaz-1898410215.html
https://ria.ru/20230831/uzbekistan-1893486103.html
катар
узбекистан
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152240/39/1522403921_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec438c1015f94ae71a87d21eaac613ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, узбекистан, доха, шавкат мирзиеев
В мире, Катар, Узбекистан, Доха, Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана посетит Катар

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Катар 1-2 октября

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 1 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Катар 1-2 октября, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
"По приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 1-2 октября посетит эту страну с государственным визитом", - говорится в сообщении.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Узбекистан подготовил инфраструктуру для импорта газа из России
25 сентября, 08:14
В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение двусторонних переговоров на высшем уровне, а также участие Мирзиёева в церемонии открытия международной выставки "ЭКСПО Доха - 2023" – "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда".
В ходе предстоящих переговоров лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарского сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
По итогам визита ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях, добавили в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Путин оценил развитие отношений России и Узбекистана
31 августа, 18:45
 
В миреКатарУзбекистанДохаШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала