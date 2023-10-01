https://ria.ru/20231001/uzbekistan-1899704655.html

Президент Узбекистана посетит Катар

Президент Узбекистана посетит Катар - РИА Новости, 01.10.2023

Президент Узбекистана посетит Катар

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Катар 1-2 октября, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T08:03

2023-10-01T08:03

2023-10-01T08:03

в мире

катар

узбекистан

доха

шавкат мирзиеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152240/39/1522403921_0:36:2915:1676_1920x0_80_0_0_e7881407a229413d423a86a214461cc4.jpg

ТАШКЕНТ, 1 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Катар 1-2 октября, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. "По приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 1-2 октября посетит эту страну с государственным визитом", - говорится в сообщении. В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение двусторонних переговоров на высшем уровне, а также участие Мирзиёева в церемонии открытия международной выставки "ЭКСПО Доха - 2023" – "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда". В ходе предстоящих переговоров лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарского сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам визита ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230925/gaz-1898410215.html

https://ria.ru/20230831/uzbekistan-1893486103.html

катар

узбекистан

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, катар, узбекистан, доха, шавкат мирзиеев