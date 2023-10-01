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Маккарти уверен, что США удастся избежать угрозы нового шатдауна в ноябре - РИА Новости, 01.10.2023
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19:00 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/ugroza-1899788466.html
Маккарти уверен, что США удастся избежать угрозы нового шатдауна в ноябре
Маккарти уверен, что США удастся избежать угрозы нового шатдауна в ноябре - РИА Новости, 01.10.2023
Маккарти уверен, что США удастся избежать угрозы нового шатдауна в ноябре
CBS в том, что в ноябре США удастся избежать новой угрозы остановки правительства ("шатдауна"), вызванной отсутствием утвержденного бюджета на 2024 финансовый... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T19:00
2023-10-01T19:00
в мире
сша
кевин маккарти
украина
вашингтон (штат)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти выразил уверенность в интервью телеканалу CBS в том, что в ноябре США удастся избежать новой угрозы остановки правительства ("шатдауна"), вызванной отсутствием утвержденного бюджета на 2024 финансовый год, который начался в стране 1 октября. &quot;Нет, поскольку палата представителей делает свое дело&quot;, - заявил он, отвечая на вопрос о том, существует ли угроза наступления &quot;шатдауна&quot; 17 ноября.При этом Маккарти подчеркнул, что, в отличие от палаты представителей, американские сенаторы ничего не сделали для предотвращения "шатдауна". В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. "Шатдауном" в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. В правительстве США ранее признали, что "шатдаун" может иметь катастрофические последствия для всей страны.
https://ria.ru/20231001/tramp-1899787131.html
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в мире, сша, кевин маккарти, украина, вашингтон (штат), джо байден
В мире, США, Кевин Маккарти, Украина, Вашингтон (штат), Джо Байден
Маккарти уверен, что США удастся избежать угрозы нового шатдауна в ноябре

Спикер Маккарти уверен, что США удастся избежать угрозы нового шатдауна в ноябре

© AP Photo / Jacquelyn MartinСпикер Палаты представителей Кевин Маккарти
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти выразил уверенность в интервью телеканалу CBS в том, что в ноябре США удастся избежать новой угрозы остановки правительства ("шатдауна"), вызванной отсутствием утвержденного бюджета на 2024 финансовый год, который начался в стране 1 октября.
«

"Нет, поскольку палата представителей делает свое дело", - заявил он, отвечая на вопрос о том, существует ли угроза наступления "шатдауна" 17 ноября.

Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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При этом Маккарти подчеркнул, что, в отличие от палаты представителей, американские сенаторы ничего не сделали для предотвращения "шатдауна".
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
"Шатдауном" в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. В правительстве США ранее признали, что "шатдаун" может иметь катастрофические последствия для всей страны.
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В миреСШАКевин МаккартиУкраинаВашингтон (штат)Джо Байден
 
 
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