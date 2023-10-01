Маккарти уверен, что США удастся избежать угрозы нового шатдауна в ноябре
Спикер Маккарти уверен, что США удастся избежать угрозы нового шатдауна в ноябре
© AP Photo / Jacquelyn MartinСпикер Палаты представителей Кевин Маккарти
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти выразил уверенность в интервью телеканалу CBS в том, что в ноябре США удастся избежать новой угрозы остановки правительства ("шатдауна"), вызванной отсутствием утвержденного бюджета на 2024 финансовый год, который начался в стране 1 октября.
«
"Нет, поскольку палата представителей делает свое дело", - заявил он, отвечая на вопрос о том, существует ли угроза наступления "шатдауна" 17 ноября.
При этом Маккарти подчеркнул, что, в отличие от палаты представителей, американские сенаторы ничего не сделали для предотвращения "шатдауна".
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
"Шатдауном" в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. В правительстве США ранее признали, что "шатдаун" может иметь катастрофические последствия для всей страны.