https://ria.ru/20231001/ugroza-1899788466.html

Маккарти уверен, что США удастся избежать угрозы нового шатдауна в ноябре

Маккарти уверен, что США удастся избежать угрозы нового шатдауна в ноябре - РИА Новости, 01.10.2023

Маккарти уверен, что США удастся избежать угрозы нового шатдауна в ноябре

CBS в том, что в ноябре США удастся избежать новой угрозы остановки правительства ("шатдауна"), вызванной отсутствием утвержденного бюджета на 2024 финансовый... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T19:00

2023-10-01T19:00

2023-10-01T19:00

в мире

сша

кевин маккарти

украина

вашингтон (штат)

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898316157_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_3d5681db2d066b4a64ebaacbe99a6276.jpg

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти выразил уверенность в интервью телеканалу CBS в том, что в ноябре США удастся избежать новой угрозы остановки правительства ("шатдауна"), вызванной отсутствием утвержденного бюджета на 2024 финансовый год, который начался в стране 1 октября. "Нет, поскольку палата представителей делает свое дело", - заявил он, отвечая на вопрос о том, существует ли угроза наступления "шатдауна" 17 ноября.При этом Маккарти подчеркнул, что, в отличие от палаты представителей, американские сенаторы ничего не сделали для предотвращения "шатдауна". В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. "Шатдауном" в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. В правительстве США ранее признали, что "шатдаун" может иметь катастрофические последствия для всей страны.

https://ria.ru/20231001/tramp-1899787131.html

https://ria.ru/20231001/makkarti-1899786783.html

сша

украина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, кевин маккарти, украина, вашингтон (штат), джо байден