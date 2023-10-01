https://ria.ru/20231001/ubezhische-1899792353.html
Экс-министр назвал Канаду убежищем для нацистских военных преступников
Экс-министр назвал Канаду убежищем для нацистских военных преступников - РИА Новости, 01.10.2023
Экс-министр назвал Канаду убежищем для нацистских военных преступников
Экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием эсэсовца в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T19:35
2023-10-01T19:35
2023-10-01T20:24
в мире
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием эсэсовца в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца. По словам Котлера, который дал интервью телеканалу CTV, все были встревожены произошедшим. При этом он задается вопросом, как Хунка попал в Канаду и не понес наказания за свои действия. По мнению экс-министра, это говорит о безразличии и бездействии, которые царили в ряде канадских кабминов. "В результате этого мы стали убежищем для нацистских военных преступников", - отметил Котлер. Он также призвал канадские власти обнародовать записи о работе комиссии по запросу о военных преступниках в Канаде в 1985 году, которая расследовала дела более 800 людей, обвиняемых в совершении военных преступлений. Согласно телеканалу, большая часть заключительных данных о расследовании до сих пор скрыты.
https://ria.ru/20230929/kanada-1899486575.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, канада, ярослав хунка, джастин трюдо, владимир зеленский
В мире, Канада, Ярослав Хунка, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский
Экс-министр назвал Канаду убежищем для нацистских военных преступников
Экс-министр Канады: страна стала убежищем для нацистских военных преступников
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием эсэсовца в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского
пригласили 98-летнего Ярослава Хунку
, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо
позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.
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По словам Котлера, который дал интервью телеканалу CTV, все были встревожены произошедшим. При этом он задается вопросом, как Хунка попал в Канаду и не понес наказания за свои действия. По мнению экс-министра, это говорит о безразличии и бездействии, которые царили в ряде канадских кабминов.
«
"В результате этого мы стали убежищем для нацистских военных преступников", - отметил Котлер.
Он также призвал канадские власти обнародовать записи о работе комиссии по запросу о военных преступниках в Канаде в 1985 году, которая расследовала дела более 800 людей, обвиняемых в совершении военных преступлений. Согласно телеканалу, большая часть заключительных данных о расследовании до сих пор скрыты.
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