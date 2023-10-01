Рейтинг@Mail.ru
Вступили в силу пять новых ГОСТов по оборудованию убежищ - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/ubezhischa-1899688834.html
Вступили в силу пять новых ГОСТов по оборудованию убежищ
Вступили в силу пять новых ГОСТов по оборудованию убежищ - РИА Новости, 01.10.2023
Вступили в силу пять новых ГОСТов по оборудованию убежищ
Сразу пять новых ГОСТов, определяющих требования к инженерно-техническому оборудованию убежищ гражданской обороны, вступают в силу 1 октября, сообщает... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T00:17
2023-10-01T00:17
евразийский экономический союз
внии гочс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578591538_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d364daa60e23f4aa2a0ac479ed12d501.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сразу пять новых ГОСТов, определяющих требования к инженерно-техническому оборудованию убежищ гражданской обороны, вступают в силу 1 октября, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Утверждены пять национальных стандартов, касающихся инженерно-технического-оборудования защитных сооружений гражданской обороны. В них представлены общие технические требования и методы испытаний вентиляторов электроручных и с электрическим приводом, регулирующих заглушек, клапанов герметических и избыточного давления", - говорится в сообщении на сайте института. Отмечается, что все пять новых ГОСТов вступят в силу с 1 октября 2023 года. Новые стандарты разработаны в соответствии с "Перспективной программой стандартизации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2025 гг.". Они также учитывают положения технического регламента ЕАЭС "О безопасности продукции, предназначений для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Как полагают эксперты ВНИИ ГОЧС, соблюдение производителями всех принятых стандартов позволит повысить уровень жизнеобеспечения населения при укрытии в защитных сооружениях гражданской обороны в условиях чрезвычайных ситуаций. Убежища защищают людей от поражающих факторов ядерного взрыва (ударной волны, радиоактивного и светового излучений), отравляющих веществ, бактериологических средств, от воздействия высоких температур при пожарах. Вместимость убежищ - от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Ранее сообщалось, что принимаемые меры позволили повысить в 2013 году долю защитных сооружений, готовых к использованию по назначению, на 5,4% и довести их общий уровень готовности до 68,5%. К 2020 году данный показатель должен был составить порядка 80%.
https://ria.ru/20230926/bomboubezhische-1898728494.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578591538_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_af04a853ee690c3640038dc2ab5b7198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евразийский экономический союз, внии гочс
Евразийский экономический союз, ВНИИ ГОЧС
Вступили в силу пять новых ГОСТов по оборудованию убежищ

В России с 1 октября вступили в силу пять новых ГОСТов по оборудованию убежищ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗащитное сооружение гражданской обороны
Защитное сооружение гражданской обороны - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Защитное сооружение гражданской обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сразу пять новых ГОСТов, определяющих требования к инженерно-техническому оборудованию убежищ гражданской обороны, вступают в силу 1 октября, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"Утверждены пять национальных стандартов, касающихся инженерно-технического-оборудования защитных сооружений гражданской обороны. В них представлены общие технические требования и методы испытаний вентиляторов электроручных и с электрическим приводом, регулирующих заглушек, клапанов герметических и избыточного давления", - говорится в сообщении на сайте института.
Отмечается, что все пять новых ГОСТов вступят в силу с 1 октября 2023 года.
Новые стандарты разработаны в соответствии с "Перспективной программой стандартизации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2025 гг.". Они также учитывают положения технического регламента ЕАЭС "О безопасности продукции, предназначений для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
Как полагают эксперты ВНИИ ГОЧС, соблюдение производителями всех принятых стандартов позволит повысить уровень жизнеобеспечения населения при укрытии в защитных сооружениях гражданской обороны в условиях чрезвычайных ситуаций.
Убежища защищают людей от поражающих факторов ядерного взрыва (ударной волны, радиоактивного и светового излучений), отравляющих веществ, бактериологических средств, от воздействия высоких температур при пожарах. Вместимость убежищ - от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.
Ранее сообщалось, что принимаемые меры позволили повысить в 2013 году долю защитных сооружений, готовых к использованию по назначению, на 5,4% и довести их общий уровень готовности до 68,5%. К 2020 году данный показатель должен был составить порядка 80%.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Развожаев назвал идиотизмом случай, когда детей не пустили в бомбоубежище
26 сентября, 14:22
 
Евразийский экономический союзВНИИ ГОЧС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала