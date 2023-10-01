https://ria.ru/20231001/ubezhischa-1899688834.html

Вступили в силу пять новых ГОСТов по оборудованию убежищ

Вступили в силу пять новых ГОСТов по оборудованию убежищ - РИА Новости, 01.10.2023

Вступили в силу пять новых ГОСТов по оборудованию убежищ

Сразу пять новых ГОСТов, определяющих требования к инженерно-техническому оборудованию убежищ гражданской обороны, вступают в силу 1 октября, сообщает... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T00:17

2023-10-01T00:17

2023-10-01T00:17

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внии гочс

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сразу пять новых ГОСТов, определяющих требования к инженерно-техническому оборудованию убежищ гражданской обороны, вступают в силу 1 октября, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Утверждены пять национальных стандартов, касающихся инженерно-технического-оборудования защитных сооружений гражданской обороны. В них представлены общие технические требования и методы испытаний вентиляторов электроручных и с электрическим приводом, регулирующих заглушек, клапанов герметических и избыточного давления", - говорится в сообщении на сайте института. Отмечается, что все пять новых ГОСТов вступят в силу с 1 октября 2023 года. Новые стандарты разработаны в соответствии с "Перспективной программой стандартизации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2025 гг.". Они также учитывают положения технического регламента ЕАЭС "О безопасности продукции, предназначений для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Как полагают эксперты ВНИИ ГОЧС, соблюдение производителями всех принятых стандартов позволит повысить уровень жизнеобеспечения населения при укрытии в защитных сооружениях гражданской обороны в условиях чрезвычайных ситуаций. Убежища защищают людей от поражающих факторов ядерного взрыва (ударной волны, радиоактивного и светового излучений), отравляющих веществ, бактериологических средств, от воздействия высоких температур при пожарах. Вместимость убежищ - от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Ранее сообщалось, что принимаемые меры позволили повысить в 2013 году долю защитных сооружений, готовых к использованию по назначению, на 5,4% и довести их общий уровень готовности до 68,5%. К 2020 году данный показатель должен был составить порядка 80%.

https://ria.ru/20230926/bomboubezhische-1898728494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евразийский экономический союз, внии гочс