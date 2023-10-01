https://ria.ru/20231001/turtsiya-1899769418.html

Эрдоган заявил, что у Турции нет никаких ожиданий от ЕС

Эрдоган заявил, что у Турции нет никаких ожиданий от ЕС - РИА Новости, 01.10.2023

Эрдоган заявил, что у Турции нет никаких ожиданий от ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ничего не ждет от Европейского союза. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T16:25

2023-10-01T16:25

2023-10-01T16:25

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

евросоюз

нато

генеральная ассамблея оон

йенс столтенберг

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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ничего не ждет от Европейского союза. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейское экономическое сообщество, ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в нем. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись". "Мы выполнили все обещания, данные ЕС, а они не выполнили почти ни одного из своих обещаний. Никаких изменений в предвзятом отношении ЕС к нашей стране не произошло. Они поступают несправедливо по отношению к нашей стране, игнорируя принципы и процессы, которые они выдвинули. У нас, Турции, нет никаких ожиданий от ЕС. Они должны отказаться от тех несправедливостей, которые они использовали против нас, особенно от введения виз. Если они этого не сделают, то полностью потеряют право на какие-либо ожидания от нас", - заявил Эрдоган, выступая в воскресенье в парламенте. Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.

https://ria.ru/20231001/turtsiya-1899757140.html

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