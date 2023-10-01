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Эрдоган прокомментировал попытку теракта в Анкаре - РИА Новости, 01.10.2023
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15:05 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/turtsiya-1899757140.html
Эрдоган прокомментировал попытку теракта в Анкаре
Эрдоган прокомментировал попытку теракта в Анкаре - РИА Новости, 01.10.2023
Эрдоган прокомментировал попытку теракта в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта в центре Анкары утром в воскресенье "последними вздохами террористов" в отношении страны. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:05
2023-10-01T15:05
в мире
анкара (провинция)
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта в центре Анкары утром в воскресенье "последними вздохами террористов" в отношении страны. Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. "Теракт, в ходе которого двое преступников были обезврежены в результате своевременного вмешательства наших подразделений безопасности сегодня утром, - это последние вздохи террористов", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте.
https://radiosputnik.ria.ru/20231001/terakt-1899729228.html
анкара (провинция)
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в мире, анкара (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Анкара (провинция), Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган прокомментировал попытку теракта в Анкаре

Эрдоган назвал попытку теракта в Анкаре последними вздохами террористов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта в центре Анкары утром в воскресенье "последними вздохами террористов" в отношении страны.
Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.
"Теракт, в ходе которого двое преступников были обезврежены в результате своевременного вмешательства наших подразделений безопасности сегодня утром, - это последние вздохи террористов", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте.
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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В миреАнкара (провинция)ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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