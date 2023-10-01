https://ria.ru/20231001/turtsiya-1899757140.html

Эрдоган прокомментировал попытку теракта в Анкаре

Эрдоган прокомментировал попытку теракта в Анкаре - РИА Новости, 01.10.2023

Эрдоган прокомментировал попытку теракта в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта в центре Анкары утром в воскресенье "последними вздохами террористов" в отношении страны. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T15:05

2023-10-01T15:05

2023-10-01T15:05

в мире

анкара (провинция)

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта в центре Анкары утром в воскресенье "последними вздохами террористов" в отношении страны. Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. "Теракт, в ходе которого двое преступников были обезврежены в результате своевременного вмешательства наших подразделений безопасности сегодня утром, - это последние вздохи террористов", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте.

https://radiosputnik.ria.ru/20231001/terakt-1899729228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, анкара (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган