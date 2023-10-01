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В Госдуме предложили создать туристическую организацию с Латинской Америкой - РИА Новости, 01.10.2023
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Туризм
 
17:26 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/turizm-1899778053.html
В Госдуме предложили создать туристическую организацию с Латинской Америкой
В Госдуме предложили создать туристическую организацию с Латинской Америкой - РИА Новости, 01.10.2023
В Госдуме предложили создать туристическую организацию с Латинской Америкой
Необходимо создать международную организацию для взаимных туристических связей между Россией и Латинской Америкой на основе ШОС, БРИКС и ЕАЭС, заявил... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T17:26
2023-10-01T17:26
туризм
латинская америка
россия
москва
сангаджи тарбаев
вячеслав володин
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Необходимо создать международную организацию для взаимных туристических связей между Россией и Латинской Америкой на основе ШОС, БРИКС и ЕАЭС, заявил председатель комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев. "У нас, как у парламентариев Госдумы, есть инициатива, мы хотим с вами, уважаемые коллеги, поделиться… Проработать вопрос, связанный с организацией новой туристической организации международной на основе ЕАЭС, на основе ШОС и на основе БРИКС", - сказал Тарбаев в ходе круглого стола "Равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество: роль парламентов" в рамках парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Он выразил надежду, что парламентарии стран Латинской Америки поддержат эту идею. По его словам, планируется установить безвизовый режим и наладить прямые рейсы между РФ и латиноамериканскими государствами. В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". В рамках конференции проходят двусторонние встречи председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона. На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки. В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.
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Выступление Путина на конференции "Россия - Латинская Америка"
ПУТИН: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ПРОВОДИТ НЕЗАВИСИМУЮ ПОЛИТИКУ И ЕЙ БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ РОЛЕЙ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
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латинская америка, россия, москва, сангаджи тарбаев, вячеслав володин, владимир путин, брикс, шос, госдума рф
Туризм, Латинская Америка, Россия, Москва, Сангаджи Тарбаев, Вячеслав Володин, Владимир Путин, БРИКС, ШОС, Госдума РФ
В Госдуме предложили создать туристическую организацию с Латинской Америкой

В Госдуме предложили создать турорганизацию для связей с Латинской Америкой

© AP Photo / Jorge SaenzТуристы посещают водопад Игуасу в Бразилии
Туристы посещают водопад Игуасу в Бразилии - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Jorge Saenz
Туристы посещают водопад Игуасу в Бразилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Необходимо создать международную организацию для взаимных туристических связей между Россией и Латинской Америкой на основе ШОС, БРИКС и ЕАЭС, заявил председатель комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев.
«
"У нас, как у парламентариев Госдумы, есть инициатива, мы хотим с вами, уважаемые коллеги, поделиться… Проработать вопрос, связанный с организацией новой туристической организации международной на основе ЕАЭС, на основе ШОС и на основе БРИКС", - сказал Тарбаев в ходе круглого стола "Равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество: роль парламентов" в рамках парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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Он выразил надежду, что парламентарии стран Латинской Америки поддержат эту идею. По его словам, планируется установить безвизовый режим и наладить прямые рейсы между РФ и латиноамериканскими государствами.
В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". В рамках конференции проходят двусторонние встречи председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона. На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.
В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.
 
ТуризмЛатинская АмерикаРоссияМоскваСангаджи ТарбаевВячеслав ВолодинВладимир ПутинБРИКСШОСГосдума РФ
 
 
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