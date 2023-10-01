https://ria.ru/20231001/turizm-1899778053.html

В Госдуме предложили создать туристическую организацию с Латинской Америкой

В Госдуме предложили создать туристическую организацию с Латинской Америкой - РИА Новости, 01.10.2023

В Госдуме предложили создать туристическую организацию с Латинской Америкой

Необходимо создать международную организацию для взаимных туристических связей между Россией и Латинской Америкой на основе ШОС, БРИКС и ЕАЭС, заявил... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T17:26

2023-10-01T17:26

2023-10-01T17:26

туризм

латинская америка

россия

москва

сангаджи тарбаев

вячеслав володин

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Необходимо создать международную организацию для взаимных туристических связей между Россией и Латинской Америкой на основе ШОС, БРИКС и ЕАЭС, заявил председатель комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев. "У нас, как у парламентариев Госдумы, есть инициатива, мы хотим с вами, уважаемые коллеги, поделиться… Проработать вопрос, связанный с организацией новой туристической организации международной на основе ЕАЭС, на основе ШОС и на основе БРИКС", - сказал Тарбаев в ходе круглого стола "Равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество: роль парламентов" в рамках парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Он выразил надежду, что парламентарии стран Латинской Америки поддержат эту идею. По его словам, планируется установить безвизовый режим и наладить прямые рейсы между РФ и латиноамериканскими государствами. В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". В рамках конференции проходят двусторонние встречи председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона. На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки. В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20231001/piskarev-1899742521.html

латинская америка

россия

москва

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Выступление Путина на конференции "Россия - Латинская Америка" ПУТИН: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ПРОВОДИТ НЕЗАВИСИМУЮ ПОЛИТИКУ И ЕЙ БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ РОЛЕЙ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 2023-10-01T17:26 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

латинская америка, россия, москва, сангаджи тарбаев, вячеслав володин, владимир путин, брикс, шос, госдума рф